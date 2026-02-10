快訊

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明上午親上火線發表談話

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞到「東西」，酒測值高達0.57毫克。嘉義地檢署複訊後，今天下午20萬元交保。

竹崎分局凌晨1時接獲報案，原本指稱是機車自摔案，但警員到場發現機車毀損嚴重，現場散落其他車體的破損零件，研判並非單純自摔。警方立即調閱路口監視器，鎖定1名56歲陳姓男子駕駛的自小客車，循線前往其梅山鄉住處，發現車頭明顯損壞，陳男才剛回到家。

警方調查，陳男在梅山鄉農會擔任主任，昨天深夜到竹崎鄉找朋友喝酒聊天，返家途中發生事故。現場地面完全沒有煞車痕跡，陳男撞人後並未下車救護，反而加速逃離現場。受重傷的70歲女騎士生活勤儉，凌晨出門是為了做檳榔加工貼補家用，目前仍在加護病房觀察。陳男在警訊中表示，當時雖知有撞到東西，但沒注意到是機車，經酒測後全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹崎分局警方到場發現機車毀損嚴重，現場散落其他車體的破損零件，研判車禍並不單純。圖／警方提供
竹崎分局警方到場發現機車毀損嚴重，現場散落其他車體的破損零件，研判車禍並不單純。圖／警方提供
竹崎鄉凌晨傳酒駕肇逃重傷案，警調監視器2小時內逮農會主任，其小客車有嚴重撞擊痕跡。圖／警方提供
竹崎鄉凌晨傳酒駕肇逃重傷案，警調監視器2小時內逮農會主任，其小客車有嚴重撞擊痕跡。圖／警方提供

自摔 嘉義 酒駕 肇逃 農會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「撞到東西」7旬女騎士重傷 嘉義梅山農會主任酒駕肇逃20萬交保

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃

相關新聞

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售...

酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞...

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

檢廉調查台南市消防局前局長李明峯涉與女性密友楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車...

台9線自撞分隔島「引擎噴飛起火」 24歲憲兵傷重不治

花蓮壽豐今天上午發生一起自小客車翻覆事故，一名在空軍基地服役的憲兵、24歲鍾姓男子，駕駛自小客行經台9線204.7公里壽...

「撞到東西」7旬女騎士重傷 嘉義梅山農會主任酒駕肇逃20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天酒駕經竹崎鄉道，追撞機車女騎士造成重傷，陳男肇逃回家遭警逮捕，辯稱只撞到「東西」，警訊後移送...

影／北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

一名中年男子昨在台北市內湖區瑞陽公園要強抱一名男童，被男童父母制止後出手攻擊，造成男童父母擦挫傷，警方帶回該男調查發現他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。