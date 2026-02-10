酒駕撞人又肇逃！7旬女騎士重傷 嘉縣梅山農會主任辯撞到東西20萬交保

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨疑酒駕，行經竹崎鄉115鄉道撞重傷70歲女騎士後肇逃，警方2小時內登門逮人，陳男辯稱僅撞到「東西」，酒測值高達0.57毫克。嘉義地檢署複訊後，今天下午20萬元交保。

竹崎分局凌晨1時接獲報案，原本指稱是機車自摔案，但警員到場發現機車毀損嚴重，現場散落其他車體的破損零件，研判並非單純自摔。警方立即調閱路口監視器，鎖定1名56歲陳姓男子駕駛的自小客車，循線前往其梅山鄉住處，發現車頭明顯損壞，陳男才剛回到家。

警方調查，陳男在梅山鄉農會擔任主任，昨天深夜到竹崎鄉找朋友喝酒聊天，返家途中發生事故。現場地面完全沒有煞車痕跡，陳男撞人後並未下車救護，反而加速逃離現場。受重傷的70歲女騎士生活勤儉，凌晨出門是為了做檳榔加工貼補家用，目前仍在加護病房觀察。陳男在警訊中表示，當時雖知有撞到東西，但沒注意到是機車，經酒測後全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康