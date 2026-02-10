快訊

「撞到東西」7旬女騎士重傷 嘉義梅山農會主任酒駕肇逃20萬交保

中央社／ 嘉義市10日電

<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣梅山鄉<a href='/search/tagging/2/農會' rel='農會' data-rel='/2/169898' class='tag'><strong>農會</strong></a>陳姓主任今天凌晨涉嫌<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>並肇逃，撞擊力道猛烈零件及碎片四散，7旬婦人重傷仍在加護病房。圖／警方提供
嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天凌晨涉嫌酒駕並肇逃，撞擊力道猛烈零件及碎片四散，7旬婦人重傷仍在加護病房。圖／警方提供

嘉義縣梅山鄉農會陳姓主任今天酒駕經竹崎鄉道，追撞機車女騎士造成重傷，陳男肇逃回家遭警逮捕，辯稱只撞到「東西」，警訊後移送，嘉義地檢署複訊後，依新台幣20萬元交保。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，於凌晨1時左右據報，指竹崎鄉115鄉間道路發生一起機車自摔案件，經警到場發現傷者身體多處挫傷，意識模糊，機車車身受損嚴重，經救護車送醫急救，因傷勢嚴重，目前在加護病房觀察中。

經警查看現場，發現有其他車輛的車體破損散落在現場，研判非單純自摔，警方調閱路口監視器畫面，看見當時只有1輛自小客車經過，循線於2個小時內至住在梅山鄉的56歲陳姓男子住家。

警方發現陳男剛到家不久，且停在門口的車輛車頭毀損，陳男坦承剛才有撞到「東西」，但沒注意到是機車，經對陳男實施酒測，其酒測值高達每公升0.57毫克，警訊後，全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，目前在嘉義縣梅山鄉農會擔任主任的陳男，於昨天深夜至竹崎鄉友人住處喝酒聊天，直到凌晨駕車返家，行經事故現場追撞對向機車，現場無煞車痕跡，陳男肇事後，並沒有留在現場，反而加速逃離。受重傷的70歲女機車騎士，當時出門要做檳榔加工，補貼家用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

