冷氣團來襲彰化54歲街友倒地身亡 檢警釐清死因

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

連日冷氣團侵襲，一名54歲許姓街友被發現陳屍在土地公廣場，他被發現時，身上衣著單薄，是否為低溫所致死，交由檢察官會同法醫進一步釐清。

警方調查，許男今天中午12時40分許，被同為街友的陳姓男子發現疑已死亡，彰化縣消防局接獲報案，調派救護車到場，警方也同時趕到，確認許男已經死亡，未送醫。

警方調閱監視器發現，許男穿著單薄，在今天上午6時55分，還獨自坐在案發現場，到7時10分倒臥多時，無其他可疑犯罪跡象、無打鬥痕跡。

警方表示，發現許姓街友的陳姓男子友，兩人都是街友，他表示許姓街友都固定在彰化藝術館旁走道休息。警方已依許姓男子遺留的身分證通知家屬到場，並報請檢察官相驗，釐清死因。

這波冷氣團來襲，彰化縣消防局統計，從2月8日8時到今天上午8時，消防局共接獲90件非創傷性救護案，其中有7人OHCA無呼吸心跳，但消防局表示，這7人OHCA不代表是猝死，也無法證實與天冷有關。

不過， 54歲許姓街友未計入消防局的救護統計。消防局表示，預期氣溫仍持續低溫，呼籲民眾仍做好保暖，如有不適應盡速就醫。

連日冷氣團侵襲，一名54歲許姓街友被發現陳屍在土地公廣場，他被發現時，身上衣著單薄，是否為低溫所致死，交由檢察官會同法醫進一步釐清。圖／警方提供
連日冷氣團侵襲，一名54歲許姓街友被發現陳屍在土地公廣場，他被發現時，身上衣著單薄，是否為低溫所致死，交由檢察官會同法醫進一步釐清。圖／警方提供

街友 冷氣團
