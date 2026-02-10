北市中正二分局執行靖城專案 強力維護年前治安

快訊

中央社／ 台北10日電

農曆春節將至，台北市警察局中正第二分局今天表示，近期執行靖城專案強化執法，共查獲組織犯罪案3件12人、賭博案5件62人、竊盜案24件24人，將持續捍衛年前治安。

中正二分局下午透過新聞稿表示，為確保春節前社會治安平穩，近期執行「靖城專案」全面強化執法作為，針對轄內易滋事場所、治安要點及幫派分子經常出入場所，規劃擴大臨檢及路檢執行威力掃蕩。

同時，確保轄區夜間秩序，並嚴查非法博弈場所及賭博行為，避免不法分子藉機牟利。

中正二分局說，近期掃蕩黑幫、暴力及賭博犯罪大有斬獲，包括查獲組織犯罪案件共3件、12人，賭博案件共5件、62人，另針對年前高發的竊盜案件共破獲24件、24人，彰顯強力執法成效，將持續聚焦打擊幫派不法犯罪。

此外，年前也已完成防搶暨攔截圍捕演練，提升警方面對突發事件時的預防應變能力，並針對春節金流、物流與人流匯集處所等治安熱點，結合協勤民力建構全方位安全網，提高見警率，共同維護市民安全。

中正二分局呼籲，不法分子切勿利用年節期間挑戰公權力，本次靖城專案結合春節維安，要讓民眾在歡喜節慶氛圍中，都能看見警察堅守崗位、守護治安的身影，感受到切實安全感。

賭博 春節 幫派
