春安出擊！桃深夜百警封城掃蕩 詐欺毒蟲無處遁形通緝犯也慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

春安工作昨啟動，桃市警桃園及大園警分晚間同步發動「雷霆除暴專案」，出動百餘名警力針對轄內汽車旅館、棋牌社等治安熱點實施高強度臨檢，首日即斬獲毒品、詐欺通緝等106件各類案件和103名嫌疑人，展現強大執法魄力，守護春節治安。

為落實「2026年加強重要節日安全維護工作」，桃園分局由市警局副局長鄭榮崑主持勤教，聯手保安、刑事與交通三個大隊共百餘名警力封鎖桃園區6處重要路口，地毯式臨檢16處場所；大園分局則由新到任的分局長蘇茂智帶隊，針對養生館、旅館等易滋生犯罪地點，執行封鎖式路檢與擴大臨檢，嚴防幫派與街頭暴力。

桃園分局中路派出所副所長廖勝璋昨晚率隊於泰山街汽車旅館臨檢，攔查正欲駛離車輛，後座24歲蔡姓男子神情慌張，企圖背誦他人證號矇混過關，但遭眼尖員警識破，清查身分發現，蔡男同時因詐欺、傷害、妨害自由等「三案通緝」，當場逮捕送辦；桃園分局昨晚成果豐碩，查獲通緝31件26人、酒駕公危12件12人、詐欺案34件32人、毒品案17件15人及一般刑案8件13人。

大園分局針對轄區特性強力打擊非法，昨晚掃蕩時，員警發揮強大緝毒能量，查獲毒駕及毒品案件2件3人，現場搜出近期危害甚鉅「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）菸油高達100多公克，有效阻斷毒品流入春節市場，此外也追捕2名詐欺通緝犯到案，不讓犯罪分子有喘息空間。

桃園市警局強調，春節專案將持續至2月23日，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大核心，呼籲不法分子年假期間切莫心存僥倖，警力將維持全天候高密度巡邏與打擊犯罪，民眾若發現住家周邊可疑，應立即撥打110報案，透過警民合作守護家園，大家平安歡慶新年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大園分局昨晚也由新到任分局長蘇茂智主持勤教後，針對養生館、旅館等易滋生犯罪地點，執行封鎖式路檢與擴大臨檢。圖／大園分局提供
為落實「2026年加強重要節日安全維護工作」，桃園分局由市警局副局長鄭榮崑主持勤教，聯手保安、刑事與交通三個大隊共百餘名警力封鎖桃園區6處重要路口，地毯式臨檢16處場所。圖／桃園分局提供
大園分局昨晚也由新到任分局長蘇茂智主持勤教後，針對養生館、旅館等易滋生犯罪地點，執行封鎖式路檢與擴大臨檢。圖／大園分局提供
年度春安工作昨天正式啟動，桃園市警局動起來，強力掃蕩易滋生事端的特殊場所。圖／桃園分局提供
桃園分局由市警局副局長鄭榮崑主持勤教後，桃園分局長王智民（中）也率隊臨檢。圖／桃園分局提供
桃園 臨檢 毒品
