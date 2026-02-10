台9線自撞分隔島「引擎噴飛起火」 24歲憲兵傷重不治

花蓮壽豐今天上午發生一起自小客車翻覆事故，一名在空軍基地服役的憲兵、24歲鍾姓男子，駕駛自小客行經台9線204.7公里壽豐志學路段時，不明原因失控自撞分隔島，不但車體變形，甚至引擎被撞出來起火，鍾男也失去生命跡象，送往花蓮慈濟醫院搶救宣告不治。

今天清晨6時36分左右，鍾男沿著壽豐鄉台9線由南往北行駛，行經志學村中山路二段發生車禍，撞擊瞬間傳出巨大聲響，車體嚴重變形成廢鐵；強大撞擊力道導致引擎整顆脫離車體，噴飛越過分隔島掉落至對向南下車道，並隨即起火燃燒。鍾男在事故中被甩出車外，倒臥路面，傷勢極為嚴重。

後方車輛駕駛見狀立即停車協助，擺放三角錐警示來車，並使用滅火器撲滅引擎火勢，同時通報119求助。消防局表示，上午6時50分接獲報案後，立即派遣壽豐分隊救護人員趕赴現場，發現鍾男已無呼吸心跳，隨即施以CPR及AED搶救，並緊急送往花蓮慈濟醫院，因全身多處重創，院方於上午8時左右宣告不治。