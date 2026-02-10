快訊

影／勇警休假遇銀樓搶案壓制搶匪 案發地竟是過去任職派出所轄區

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

嘉義市東市場昨發生銀樓搶案，休假的台南麻豆警分局警員鄧敬文與民眾合力制伏搶匪，該銀樓為嘉義二分局南門派出所轄區，正是鄧敬文之前服務單位，箇中巧合，再添話題。

據知，家住嘉義的鄧敬文昨休假時與新婚妻子至嘉義市一處銀樓挑選金飾，突聽聞隔壁同為金飾店的老闆娘遭搶匪搶走4兩黃金大喊搶劫，鄧員第一時間衝出壓制犯嫌，後續更有熱心路人加入，鄧員妻子以手機拍攝紀錄過程。鄧見義勇為被附近居民認出，身分也曝光。

鄧敬文從警迄今11年，在嘉義5年，前年10月才由嘉義二分局南門派出所請調至台南市警局，目前在麻豆警分局麻豆派出所服務。警方說，鄧員昨放假與甫新婚的妻子至嘉義市東市場銀樓挑選金飾，突然聽到隔壁銀樓店老闆娘大聲呼救，鄧二話不說立刻衝出金飾店緝捕犯嫌。

麻豆分局分局長洪國哲表示，鄧員雖然休假，警察魂依然燃燒，突遇搶匪並奮力緝捕，展現警察人員維護治安決心。

嘉義市東市場昨發生銀樓搶案，休假的台南麻豆警分局警員鄧敬文與民眾合力制伏搶匪，該銀樓為嘉義二分局南門派出所轄區，正是鄧敬文前服務單位，箇中巧合，再添話題。圖 ／警方提供
嘉義市東市場昨發生銀樓搶案，休假的台南麻豆警分局警員鄧敬文與民眾合力制伏搶匪，該銀樓為嘉義二分局南門派出所轄區，正是鄧敬文前服務單位，箇中巧合，再添話題。圖 ／警方提供

