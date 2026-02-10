聽新聞
影／新店捷運站有人持刀？警趕抵卻遍尋不著 女報案人涉誣告遭送辦
捷運新店站昨晚7時許驚傳有人持刀，新店警獲報帶著盾牌全副武裝火速趕抵，但經搜尋均未發現。警方聯繫報案的52歲吳姓女子求證時，吳女卻含糊其辭交代不清，且不配合指認。警方研判吳女有謊報嫌疑，詢後依未指定犯人誣告罪嫌函送法辦。
新店警分局昨天（9日）晚間7時許接獲台北捷運行控中心通報，稱新店捷運站內有名男子疑似持刀，新店分局立即指派碧潭派出所警力全副武裝帶著盾牌趕抵。但警員到場後卻未發現通報所稱之持刀男子，亦無發現傷者與民眾恐慌情事，經調閱車廂及月台監視器畫面查證，也未發現符合特徵之對象。
警方成立專案小組深入調查，晚間11時許循線找到報案人的吳女欲詢問詳情，但吳女面對警方詢問卻含糊其辭、交代不清，且不配合指認。警方研判吳女有謊報之虞，詢後依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌函送台北地檢署偵辦。
