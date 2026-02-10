找無運輸照司機載豬掉落觀音山隧道險釀車禍 飼主挨罰9千罰單

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北台64線八里觀音山隧道內，發生豬隻從無照車輛掉落，後車差點閃避不及生事故，新北市動保處接獲警方通報後趕往現場，將豬隻帶回安置，經獸醫師檢查，瘀青外無其他外傷，通知飼主領回妥善照顧，全案依動保法及道路交通管理處罰條例分別處以6千及3千元。

林姓飼主養豬超過20年，主要做豬隻買賣生意，案發當日便宜行事，想減少僱用司機費用，請無動物運送人員執照的朋友，幫忙載運豬至八里飼養，不料想司機沒有做好防護，豬隻就在快速道路上掉下來，司機卻渾然不知。

等到動保處向警員調閱後方行車紀錄器，循線找到飼主通知，才發現豬隻不見，所幸沒有造成後方來車交通事故，經飼主領回後請獸醫師檢診及醫療，己恢復健康。

動保處表示，依照動保法，運送動物應符合人道運輸原則，除車輛要有適當防護及照護措施外，運送人員必須參加講習課程，考試合格後方能辦理動物運送業務。

另由於非洲豬瘟為高度風險動物傳染病，豬隻運輸過程一旦發生動物掉落情形，不僅危及道路交通安全，更可能造成防疫破口，運送豬牛等動物依規定須裝設全球衛星定位系統（GPS），以追蹤管制，避免疫情擴散。

動保處指出，由於林姓飼主所僱用司機不具有動物運送人員證書，車輛也無裝設GPS，違反動物運送管理辦法，依動保法開罰6千元，另所載豬隻掉落依道路交通管理處罰條例處3千元。

動保處提醒，從事動物運輸業者，務必落實車體安全、防護設施、即時追蹤系統，確實做好運輸前後清潔消毒工作，並應上課取得動物運送人員資格，每2年須換證，動保處每年均會辦理動物運送人員講習課程，請從業人員務必注意證件時效前往上課，也請牧場應恪遵規範，勿以身試法

林姓飼主找朋友幫忙載豬，但朋友沒有動物運送人員證書，導致載運中途讓豬隻從車上掉落，差點與後方車輛發生車禍。圖／新北市動保處提供
新北市動保處接獲警方通報後趕往現場，將豬隻帶回安置，經獸醫師檢查，瘀青外無其他外傷，通知飼主領回妥善照顧。圖／新北市動保處提供
新北市動保處接獲警方通報後趕往現場，將豬隻帶回安置，經獸醫師檢查，瘀青外無其他外傷，通知飼主領回妥善照顧。圖／新北市動保處提供
林姓飼主找朋友幫忙載豬，但朋友沒有動物運送人員證書，導致載運中途讓豬隻從車上掉落，差點與後方車輛發生車禍。圖／新北市動保處提供
