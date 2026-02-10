國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未料因塞車回堵，又造成後方3公里處有車輛追撞，導致車流嚴重回堵近10公里，國道警方已趕赴現場處理。

據了解，今天中午11時40分，國道1號南下359公里處過楠梓交流道，先發生大貨車擦撞小客車，占用外側車道、輔助車道及外路肩，後方車流嚴重回堵，一路回堵至橋頭施工路段。