國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里
國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未料因塞車回堵，又造成後方3公里處有車輛追撞，導致車流嚴重回堵近10公里，國道警方已趕赴現場處理。
據了解，今天中午11時40分，國道1號南下359公里處過楠梓交流道，先發生大貨車擦撞小客車，占用外側車道、輔助車道及外路肩，後方車流嚴重回堵，一路回堵至橋頭施工路段。
沒想到國道警方在南下359公里處理事故時，南下353公里還未到楠梓交流道前，又發生小貨車追撞，導致車流回堵更嚴重，截至今天下午1時，已回堵近10公里過岡山交流道，甚至接近高科交流道，不過目前尚未傳出人員傷亡。
