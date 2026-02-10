台中和平邊坡修復工程老板墜落50公尺深山谷 腳斷送醫

台中市和平區一名工程老板昨天下午修復邊坡工程時，不慎跌落50公尺深山谷，左腳踝斷肢、下巴4公分撕裂傷、受傷送醫急救。

台中市和平警分局昨天下午3時18分獲報，在台中市和平區環山3巷發生有人跌落山谷。49歲袁姓男子因執行邊坡修復工作時，不小心跌落約50公尺山谷，受傷意識清楚，由梨山消防分隊送衛福部豐原醫院救治。

台中市消防局昨天下午獲報，有人跌落山谷，深度約4到5層樓高，派遣梨山消防分隊人車到場，由梨山分隊小隊長黃暉銘帶隊前往搶救，並通知第二大隊部。