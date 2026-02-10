影／棋牌社Line好友攬賭客走會員制 八德警方麻將桌逮17人

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

春節將至，桃園市八德警方昨執行重要節日安全維護工作，破獲轄內介壽棋牌社以合法掩護非法，聚眾賭博，現場查獲麻將數副、賭資18萬元及賭客14名，另逮捕洪姓女負責人與汪姓、楊姓2名員工，全案依賭博罪送辦。

警方指出，該棋牌社透過網路及Line好友揪客，為了規避警方查緝，還要求賭客先加入會員，過濾可疑人物，專案小組蒐證多人才在昨天向檢察官請到搜索票，並於昨晚收網逮人。

經發局表示，麻將、撲克牌依法不能做商業登記，不能供人遊玩使用。棋牌社營業可使用的棋類只有象棋、圍棋等，且該行業類別去年也列治安顧慮行業，若有賭博情事且判決確定，該營業場所的商業登記將撤銷，1年內該場址也不得申請治安顧慮行業登記。

八德警方昨晚查獲轄內介壽棋牌社合法掩護非法，供多名賭客打麻將賭錢。記者陳俊智／翻攝
八德警方昨晚查獲轄內介壽棋牌社合法掩護非法，供多名賭客打麻將賭錢。記者陳俊智／翻攝
八德警方昨晚查獲轄內介壽棋牌社合法掩護非法，供多名賭客打麻將賭錢。記者陳俊智／翻攝
八德警方昨晚查獲轄內介壽棋牌社合法掩護非法，供多名賭客打麻將賭錢。記者陳俊智／翻攝

賭博 麻將 圍棋
