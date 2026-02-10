春節連續假期國道桃園平鎮系統匝道管制 警盤事故熱點

桃園市平鎮警分局表示，春節9天連續假期將至，為確保轄區國道、平面道路交通順暢，配合交通部疏導專案，17日（初一）至19日（初三）每日5時至12時，針對國道一號平鎮系統南下匝道實施定時封閉管制，提醒用路人提早規畫行程。

警方表示，春節連續假期中山高平鎮系統南下匝道封閉期間，建議用路人視路況使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路，轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

另外，為加強防制春節期間交通事故，平鎮警分局還深入分析轄區交通事故熱點，並與市府交通局、平鎮區公所、中壢工務段及里長們，共同檢視轄內道路交通設施，針對去年平鎮區各類道路交通事故案件，挑選易發生事故的時段、交岔路口及路段，檢視路面標誌、標線及號誌設置的適切性改善。