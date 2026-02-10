快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

春節連續假期國道桃園平鎮系統匝道管制 警盤事故熱點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮警分局表示，春節9天連續假期將至，為確保轄區國道、平面道路交通順暢，配合交通部疏導專案，17日（初一）至19日（初三）每日5時至12時，針對國道一號平鎮系統南下匝道實施定時封閉管制，提醒用路人提早規畫行程。

警方表示，春節連續假期中山高平鎮系統南下匝道封閉期間，建議用路人視路況使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路，轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

另外，為加強防制春節期間交通事故，平鎮警分局還深入分析轄區交通事故熱點，並與市府交通局、平鎮區公所、中壢工務段及里長們，共同檢視轄內道路交通設施，針對去年平鎮區各類道路交通事故案件，挑選易發生事故的時段、交岔路口及路段，檢視路面標誌、標線及號誌設置的適切性改善。

警方說明，這次檢視重點在於幹、支道的停讓號誌、標誌及標線，發現缺失立即由施工單位現勘並限期改善；也針對路面、巷弄與路口反光鏡，如有破損即刻通報修繕，確保駕駛視角無阻及行車安全，至10日已辦理會勘至少16場、並已完成13處以上改善。

平鎮警方和相關單位在春節前會勘容易發生交通事故的路段，並提出改善對策。記者鄭國樑／翻攝
桃園66快速道路平鎮路段匝道，春節連假有封閉措施。記者鄭國樑／翻攝
交通事故 春節 標誌
相關新聞

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出...

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙...

國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未...

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

高速公路局表示，今天上午8時1分，國道1號南向359公里處過楠梓交流道，發生聯結車和小貨車、自小客車追撞交通事故，占用外...

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮...

