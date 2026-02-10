快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮放在路肩沒移走，被用路人投訴可能妨害行車安全，國1警察大隊員林分隊移走輪胎，今表示，交通事故沒人受傷，賠償事宜由各駕駛人協調。

據了解，國1彰化北向埔鹽系統路段上周五晚間7點54分發生車禍，時值小周末下班後，國道迴堵過了員林交流道以南3公里，警方據報趕到，發現邱男（44歲）駕駛的半聯結車行駛外側車道時右後輪爆胎，胎皮散落外側及中線的車道，造成後方15輛車閃避不及碰撞，交通事故8點半排除，恢復全線通車。

受損車輛中有1輛全新售價300多萬元的BMW電動車，最引人矚目，在眾追撞車輛中遭擠壓，前保險桿全毀，車尾也破壞，車主心疼不已。

國道警方今表示，經查這件交通事故沒人受傷，各駕駛人酒測值均為零，半聯結車右後輪不明原因爆胎，警方除依法對半聯結車開罰，其餘由各駕駛人協調車禍損失賠償事宜；春節將屆，用路人上路前應做好油、水、煞車、輪胎、燈光等車況檢查，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例罰款1千元至6千元。

半聯結車在國1行駛時爆胎，造成15車追撞的連環車禍。圖／民眾提供
半聯結車在國1行駛時爆胎，造成15車追撞的連環車禍。圖／民眾提供
1輛全新MBW在國道1號15車連環車禍中受損，車主心疼不已。圖／民眾提供
1輛全新MBW在國道1號15車連環車禍中受損，車主心疼不已。圖／民眾提供
半聯結車在國1行駛時爆胎，輪胎捲成一團。圖／民眾提供
半聯結車在國1行駛時爆胎，輪胎捲成一團。圖／民眾提供

交通事故 國道 車禍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃

快改道 國3北向大甲-苑裡壅塞「紫爆」 2大貨車追撞致回堵4公里

為趕通告遭後車追撞！樂團主唱摔車傷勢曝光

相關新聞

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出...

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙...

國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未...

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

高速公路局表示，今天上午8時1分，國道1號南向359公里處過楠梓交流道，發生聯結車和小貨車、自小客車追撞交通事故，占用外...

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。