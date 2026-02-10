聽新聞
0:00 / 0:00
影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍
國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮放在路肩沒移走，被用路人投訴可能妨害行車安全，國1警察大隊員林分隊移走輪胎，今表示，交通事故沒人受傷，賠償事宜由各駕駛人協調。
據了解，國1彰化北向埔鹽系統路段上周五晚間7點54分發生車禍，時值小周末下班後，國道迴堵過了員林交流道以南3公里，警方據報趕到，發現邱男（44歲）駕駛的半聯結車行駛外側車道時右後輪爆胎，胎皮散落外側及中線的車道，造成後方15輛車閃避不及碰撞，交通事故8點半排除，恢復全線通車。
受損車輛中有1輛全新售價300多萬元的BMW電動車，最引人矚目，在眾追撞車輛中遭擠壓，前保險桿全毀，車尾也破壞，車主心疼不已。
國道警方今表示，經查這件交通事故沒人受傷，各駕駛人酒測值均為零，半聯結車右後輪不明原因爆胎，警方除依法對半聯結車開罰，其餘由各駕駛人協調車禍損失賠償事宜；春節將屆，用路人上路前應做好油、水、煞車、輪胎、燈光等車況檢查，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例罰款1千元至6千元。
