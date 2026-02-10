中壢青埔救護車鳴笛過路口 與汽車碰撞5人受傷
桃園市中壢區領航北路二段與永春路口昨(9)日上午8時25分許發生救護車與小客車車禍，當時青埔消防分隊救護車鳴笛前往執行緊急救護勤務的路程中，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，與駕駛自小客車沿永春路直行往洽溪路方向行駛之34歲吳男發生碰撞。中壢警分局表示，該起事故導致兩台車車頭均有損毀，雙方駕駛、乘客共3人受傷，所幸沒有生命危險，救護車上也沒有傷患。
中壢交通中隊說明，經了解，青埔分隊隊員41歲黃姓男子駕駛救護車，搭載乘客2人，為執行緊急救護勤務，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，當時號誌為紅燈，救護車有鳴笛，然而卻與載有一名乘客、沿永春路直行往洽溪路方向的小客車發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口，遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢青埔救護車鳴笛過路口 與汽車碰撞5人受傷
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。