壢警攜手民間贈暖心年菜 人民保母陪弱勢家庭過好年

中壢區普慶里里長鍾洪玉女、桃園市普慶福德信仰協會總幹事李彩真，偕同中壢警分局普仁派出所長黃智勇、巡佐黃再輝及普仁警友站站長蔣賢偉等一行人，日前共同前往轄內清寒家庭4戶關懷訪視。圖：警方提供

年節將至，為關懷轄內弱勢家庭，讓清寒民眾也能安心過好年，中壢區普慶里里長鍾洪玉女、桃園市普慶福德信仰協會總幹事李彩真，偕同中壢警分局普仁派出所長黃智勇、巡佐黃再輝及普仁警友站站長蔣賢偉等一行人，日前共同前往轄內清寒家庭4戶關懷訪視。慰問過程中，除致贈年菜及加菜金外，也親切關心家庭生活狀況，提前送上年節祝福，讓受助家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與支持。受贈家庭對於各界的關懷表達由衷感謝，場面溫馨感人。

黃智勇說，感謝地方里長、宗教團體及警友站長期關懷弱勢族群，透過實際行動傳遞愛心，也展現警民合作、共同守護社區的正向力量。

中壢分局長林鼎泰表示，年節將近，警方除全力維護治安、讓民眾安心過好年外，也持續結合地方里長、宗教團體及警友力量，關懷轄內弱勢家庭，透過實際行動傳遞溫暖。分局未來也將持續深化警民合作，強化社會安全網，讓需要幫助的民眾都能感受到社會的支持與關懷。

