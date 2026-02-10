快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

壢警攜手民間贈暖心年菜 人民保母陪弱勢家庭過好年

桃園電子報／ 桃園電子報

S 43524114 0 0
中壢區普慶里里長鍾洪玉女、桃園市普慶福德信仰協會總幹事李彩真，偕同中壢警分局普仁派出所長黃智勇、巡佐黃再輝及普仁警友站站長蔣賢偉等一行人，日前共同前往轄內清寒家庭4戶關懷訪視。圖：警方提供

年節將至，為關懷轄內弱勢家庭，讓清寒民眾也能安心過好年，中壢區普慶里里長鍾洪玉女、桃園市普慶福德信仰協會總幹事李彩真，偕同中壢警分局普仁派出所長黃智勇、巡佐黃再輝及普仁警友站站長蔣賢偉等一行人，日前共同前往轄內清寒家庭4戶關懷訪視。慰問過程中，除致贈年菜及加菜金外，也親切關心家庭生活狀況，提前送上年節祝福，讓受助家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與支持。受贈家庭對於各界的關懷表達由衷感謝，場面溫馨感人。

S 43524108 0 0
除致贈年菜及加菜金外，也親切關心家庭生活狀況，提前送上年節祝福，讓受助家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與支持。圖：警方提供

黃智勇說，感謝地方里長、宗教團體及警友站長期關懷弱勢族群，透過實際行動傳遞愛心，也展現警民合作、共同守護社區的正向力量。

中壢分局長林鼎泰表示，年節將近，警方除全力維護治安、讓民眾安心過好年外，也持續結合地方里長、宗教團體及警友力量，關懷轄內弱勢家庭，透過實際行動傳遞溫暖。分局未來也將持續深化警民合作，強化社會安全網，讓需要幫助的民眾都能感受到社會的支持與關懷。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警攜手民間贈暖心年菜 人民保母陪弱勢家庭過好年

延伸閱讀：

  1. 八德消防分隊座談會導入XR設備訓練 精進防火管理人實戰經驗
  2. 桃園整頓廢車佔用橋下空間 首波拖吊八德15台車

中壢 桃園 弱勢家庭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冰箱塞滿滿危險！營養師示警：低於7°C可能出問題 囤年菜前必做1事

領冬令救濟戶數增加？春節紅包加碼 彰化埔心鎮國宮發放戶多2成

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

大陸廚師打黑工 跨境香港上門做年菜 議員：有食安風險

相關新聞

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出...

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙...

國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未...

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

高速公路局表示，今天上午8時1分，國道1號南向359公里處過楠梓交流道，發生聯結車和小貨車、自小客車追撞交通事故，占用外...

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。