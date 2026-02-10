快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出庭作證，她曾目睹林女遭車輪輾頭頸，公車二度往前開，林的呻吟聲瞬間消失還聽見「頭骨碎裂聲」，施今也當庭再向林母致歉。

檢警調查，施男2024年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生，行人安全引爆社會輿論，中檢依過失致死罪嫌起訴施，家屬控訴施殺人部分不起訴。

中院今上午傳喚王姓女子到案作證，王表示自己是林女學姊，當天相約看完電影散步離去，見綠燈通過前見公車仍有一段距離，「以為不會撞到」未料對方沒減速直接左轉，她們在行人穿越道走到一半就被撞上。

王女說，她被撞倒捲入車底，上半身被壓在車頭至車輪前下方，肩膀、胸口都被壓到，車停下後她才爬出來坐在地上，整個人不知所措、不知發生什麼事，她先是坐在路邊喘口氣、要司機快點叫救護車，並看到林女被壓在車底哀嚎、呻吟，更聽到她喊「好痛！」

王女指出，她坐在路邊時忽然目睹公車又繼續往前開，自己立刻對司機大喊停車，但再觀察林女其頭頸就被壓在車輪下。

公訴檢察官蕭佩珊也提示王女案發後警詢筆錄，她當時說，見公車往前開，林女頭頸被車輪壓到，「呻吟聲瞬間消失」還聽到「頭骨碎裂聲音」。

當庭勘驗監視器也拍下，公車撞擊2人發出「碰！」一聲巨響先是停下，王女上半身一度捲入車底、翻滾，後來自行爬出，右前車輪旁還可看見林女的一隻手，但沒多久車又往前開，王激動向司機嘶吼「你在幹嘛！」並喝令所有乘客下車一起幫忙抬車救人。

中院今勘驗畫面時，林女的母親也忍不住淚灑法庭；另審判長王振佑詢問施男有無其他意見，施表示自己很對不起林媽媽。

巨業客運施姓司機2024年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。圖／報系資料照
巨業客運施姓司機2024年駕駛途中輾斃東海林姓女大生，被依過失致死罪嫌起訴。圖／報系資料照

公車 東海大學 行人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

累到沒空談戀愛！女大生「存款全投股市」陷兩難 網勸一目標優先

報酬輾壓美股？股民指「國際資金低配台股」：靠風險壓股價

中國千艘漁船集結東海 兩度組海上民兵牆 學者：威脅日安全

華許超強背景 輾壓對手

相關新聞

巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出...

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙...

國道1號南下高雄路段接連事故 釀回堵近10公里

國道1號南下過楠梓交流道，今天中午11時40分許，發生大貨車與自小客車擦撞事故，造成自小客車嚴重受損，占用中外線車道，未...

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

高速公路局表示，今天上午8時1分，國道1號南向359公里處過楠梓交流道，發生聯結車和小貨車、自小客車追撞交通事故，占用外...

影／爆胎輪胎皮沒移走 國1埔鹽匝道北向15車追撞車禍

國道1號北向207公里彰化埔鹽系統路段，本（2）月6日晚間近8點發生15車連環撞事故，車禍發生後，肇事半聯結的爆胎輪胎皮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。