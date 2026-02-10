巨業客運輾斃東海女大生 受傷學姊曝：公車2度輾壓聽見「頭骨碎裂聲」

台中巨業客運施姓司機前年9月輾斃東海大學林姓女大生，涉嫌過失致死罪嫌；台中地院今開庭，當時和林女同行也遭撞傷的王姓學姊出庭作證，她曾目睹林女遭車輪輾頭頸，公車二度往前開，林的呻吟聲瞬間消失還聽見「頭骨碎裂聲」，施今也當庭再向林母致歉。

檢警調查，施男2024年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲東海大學林姓女大生，行人安全引爆社會輿論，中檢依過失致死罪嫌起訴施，家屬控訴施殺人部分不起訴。

中院今上午傳喚王姓女子到案作證，王表示自己是林女學姊，當天相約看完電影散步離去，見綠燈通過前見公車仍有一段距離，「以為不會撞到」未料對方沒減速直接左轉，她們在行人穿越道走到一半就被撞上。

王女說，她被撞倒捲入車底，上半身被壓在車頭至車輪前下方，肩膀、胸口都被壓到，車停下後她才爬出來坐在地上，整個人不知所措、不知發生什麼事，她先是坐在路邊喘口氣、要司機快點叫救護車，並看到林女被壓在車底哀嚎、呻吟，更聽到她喊「好痛！」

王女指出，她坐在路邊時忽然目睹公車又繼續往前開，自己立刻對司機大喊停車，但再觀察林女其頭頸就被壓在車輪下。

公訴檢察官蕭佩珊也提示王女案發後警詢筆錄，她當時說，見公車往前開，林女頭頸被車輪壓到，「呻吟聲瞬間消失」還聽到「頭骨碎裂聲音」。

當庭勘驗監視器也拍下，公車撞擊2人發出「碰！」一聲巨響先是停下，王女上半身一度捲入車底、翻滾，後來自行爬出，右前車輪旁還可看見林女的一隻手，但沒多久車又往前開，王激動向司機嘶吼「你在幹嘛！」並喝令所有乘客下車一起幫忙抬車救人。