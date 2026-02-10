影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車遭猛力撞擊輪胎變形脫離。事故造成救護車上3名消防員、小客車上2名民眾受傷，由於當時救護車剛出勤車上尚無患者，詳細事發經過待釐清。

桃園市消防局指出，昨上午8時24分接獲同仁通報，中壢區永春路和領航北路三段交叉路口發生交通事故，現場3人受傷，分別為黃姓男子左手無名指疼痛，意識清楚；莊姓男子右頭痛，左手臂至手掌疼痛；周姓男子左腰痛，額頭擦傷，3人皆由大園分隊救護車送往中壢天晟醫院。

對此消防局表示，本案為出勤途中，當時救護車剛剛出勤，途中依規亮警示燈響警報器，同仁在路口有按喇叭警示、減速，於通過路口超過1/2處時遭對向車輛自右前方撞擊。至於車禍肇責部分，目前由相關單位釐清中，受傷3位為消防局同仁，包含1位實習生，後續救護案件由興國救護車前往。

警方說明，中壢交通中隊昨上午8時25分許獲報，在領航北路二段與永春路口有交通事故發生，經到場了解青埔消防分隊隊員41歲黃男駕駛救護車，載著乘客2人執行緊急救護勤務，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，當時號誌為紅燈有鳴笛，與駕駛小客車沿永春路直行往洽溪路方向行駛的34歲吳男發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患，雙方酒測值均為0。