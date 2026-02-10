影／中壢救護車鳴笛過路口遭撞 車頭變形輪胎噴飛釀5傷

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨上午發生驚險車禍，一輛執勤中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車遭猛力撞擊輪胎變形脫離。事故造成救護車上3名消防員、小客車上2名民眾受傷，由於當時救護車剛出勤車上尚無患者，詳細事發經過待釐清。

桃園市消防局指出，昨上午8時24分接獲同仁通報，中壢區永春路和領航北路三段交叉路口發生交通事故，現場3人受傷，分別為黃姓男子左手無名指疼痛，意識清楚；莊姓男子右頭痛，左手臂至手掌疼痛；周姓男子左腰痛，額頭擦傷，3人皆由大園分隊救護車送往中壢天晟醫院。

對此消防局表示，本案為出勤途中，當時救護車剛剛出勤，途中依規亮警示燈響警報器，同仁在路口有按喇叭警示、減速，於通過路口超過1/2處時遭對向車輛自右前方撞擊。至於車禍肇責部分，目前由相關單位釐清中，受傷3位為消防局同仁，包含1位實習生，後續救護案件由興國救護車前往。

警方說明，中壢交通中隊昨上午8時25分許獲報，在領航北路二段與永春路口有交通事故發生，經到場了解青埔消防分隊隊員41歲黃男駕駛救護車，載著乘客2人執行緊急救護勤務，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，當時號誌為紅燈有鳴笛，與駕駛小客車沿永春路直行往洽溪路方向行駛的34歲吳男發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患，雙方酒測值均為0。

警方呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口，遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。

桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車輪胎變形脫離。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車輪胎變形脫離。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車輪胎變形脫離。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區永春路及領航北路三段路口昨發生執行中的救護車鳴笛通過紅燈路口時，遭對向一輛小客車撞擊，雙雙車頭嚴重毀損，救護車輪胎變形脫離。圖／中壢警分局提供

救護車 交通事故 中壢
