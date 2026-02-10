視線死角…彰化12天奪2命 警方籲遠離大型車保命

61歲呂姓男子昨天傍晚騎電動輔助車，行經彰化縣伸港鄉中興路與興工路口時，與聯結車發生碰撞後，當場被輾死。這是和美警分局轄內12天內，發生大型車與機車的死亡車禍。警方指出，大型車有內輪差影響行車視線，呼籲民眾應該遠離大型車，以策安全。

警方調查，36歲陳姓男子駕駛聯結車，昨天下午4時46分許，沿中彰大橋往中興路3段北往南方向直行，在行經伸港鄉中興路與興工路口時，與同方向由61歲呂姓男子騎的電動輔助車發生碰撞，呂男倒地後，再被聯結車輾過，電輔車前輪變形損壞，呂男雖然戴有安全帽，仍當場死亡。

肇事的陳姓駕駛表示，當時未發現呂男騎電動輔助車，警方檢視這輛肇事聯結車，發現車身前後左右都安裝行車輔助器，仍未能看到電輔車，疑因內輪差造成視線死角而肇禍，但確切原因仍待進一步釐清。

和美警分局轄區上月29日上午也發生大型車與機車碰撞的死亡車禍，74歲黃姓男子到伸港海邊釣魚返家，沿和美鎮濱海路由北往南方向直行，在行經伸港鄉興工路時，行進間疑似車身不穩，與同向由李姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞，被車輪輾過，當場死亡。