有保庇！中市民政局拍宣傳片掉記憶卡 膜拜七將軍燈組5分鐘內尋回
2026中台灣燈會2月15日在台中中央公園登場，民政展區以山、海、屯、城各區指標宮廟，打造創意祈福燈組，其中屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」燈組，七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名， 工作人員拍宣傳片時記憶卡不慎掉落燈區，經膜拜燈組竟5分鐘內尋回，令人嘖嘖稱奇。
民政局長吳世瑋指出，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與1義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，地方為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」。
大里七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時，都會前往參拜祈求指引。
吳世瑋分享，此次民政局布展期間，宣傳片協拍廠商於拍攝中不慎將記憶卡掉落燈區，民政燈區占地近1公頃，拇指大的記憶卡掉落，猶如海底撈針，當眾人遍尋不著之際，情急之下想起七將軍廟的靈驗傳聞，便趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向神犬及將軍們祈願，沒想到才剛祈求完不久，記憶卡隨即在5分鐘內順利找回，讓現場工作人員聽聞後嘖嘖稱奇，直喊「真的有保佑」。
台中市七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，燈組中央以山形台座象徵守護鄉里的堅實屏障，主將軍騎馬昂然立於高處，周圍搭配弓箭手、刀斧兵等將軍形象，營造出英勇鎮守、護庄平安的震撼氣勢。此外，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，增添賞燈樂趣。
民政局指出，燈會期間大里七將軍廟也推出「賞燈打卡送好禮」活動，於2月21日、22日、27日、28日及3月1日，每晚7時至8時30分，廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁導覽，民眾只要現場拍照上傳社群平台並標註「七將軍廟」，可兌換限量七將軍廟零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500分，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。