有保庇！中市民政局拍宣傳片掉記憶卡 膜拜七將軍燈組5分鐘內尋回

2026中台灣燈會2月15日在台中中央公園登場，民政展區以山、海、屯、城各區指標宮廟，打造創意祈福燈組，其中屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」燈組，七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名， 工作人員拍宣傳片時記憶卡不慎掉落燈區，經膜拜燈組竟5分鐘內尋回，令人嘖嘖稱奇。

民政局長吳世瑋指出，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與1義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，地方為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」。

大里七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時，都會前往參拜祈求指引。

吳世瑋分享，此次民政局布展期間，宣傳片協拍廠商於拍攝中不慎將記憶卡掉落燈區，民政燈區占地近1公頃，拇指大的記憶卡掉落，猶如海底撈針，當眾人遍尋不著之際，情急之下想起七將軍廟的靈驗傳聞，便趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向神犬及將軍們祈願，沒想到才剛祈求完不久，記憶卡隨即在5分鐘內順利找回，讓現場工作人員聽聞後嘖嘖稱奇，直喊「真的有保佑」。

台中市七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，燈組中央以山形台座象徵守護鄉里的堅實屏障，主將軍騎馬昂然立於高處，周圍搭配弓箭手、刀斧兵等將軍形象，營造出英勇鎮守、護庄平安的震撼氣勢。此外，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，增添賞燈樂趣。