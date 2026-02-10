獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞擊力道猛烈，劉女連人帶車被撞飛，身受重傷倒地，警方循線追查找到陳姓主任，酒測值高達每公升0.57毫克，全案依酒駕肇逃罪嫌移送法辦。

據了解，梅山鄉農會保險部陳姓主任晚上餐敘後，酒酣耳熱開車上路，正在開車至梅山鄉，行經嘉115鄉道未注意車前狀況，追撞機車後肇事逃逸，沒有留在現場。劉女傷勢嚴重，由救護車送往嘉義基督教醫院急救，疑有腦出血、雙腿骨折、骨盆破裂，目前仍在加護病房。

警方循線追查，在梅山鄉一處民宅找到陳姓主任，距離事故發生時間約2小時，陳姓主任酒測值高達每公升0.57毫克，且涉嫌肇事逃逸，全案依酒駕肇事逃逸移送法辦。警方提醒，酒駕零容忍，勿酒後駕車，確保行車安全。梅山鄉農會總幹事黃書賢至截稿前未回應。