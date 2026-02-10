快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞擊力道猛烈，劉女連人帶車被撞飛，身受重傷倒地，警方循線追查找到陳姓主任，酒測值高達每公升0.57毫克，全案依酒駕肇逃罪嫌移送法辦。

據了解，梅山鄉農會保險部陳姓主任晚上餐敘後，酒酣耳熱開車上路，正在開車至梅山鄉，行經嘉115鄉道未注意車前狀況，追撞機車後肇事逃逸，沒有留在現場。劉女傷勢嚴重，由救護車送往嘉義基督教醫院急救，疑有腦出血、雙腿骨折、骨盆破裂，目前仍在加護病房。

警方循線追查，在梅山鄉一處民宅找到陳姓主任，距離事故發生時間約2小時，陳姓主任酒測值高達每公升0.57毫克，且涉嫌肇事逃逸，全案依酒駕肇事逃逸移送法辦。警方提醒，酒駕零容忍，勿酒後駕車，確保行車安全。梅山鄉農會總幹事黃書賢至截稿前未回應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在嘉115鄉道追撞70歲騎機車的劉姓婦人，隨後肇事逃逸，後被警被逮獲，酒測值高達每公升0.57毫克。示意圖／ingimage
嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在嘉115鄉道追撞70歲騎機車的劉姓婦人，隨後肇事逃逸，後被警被逮獲，酒測值高達每公升0.57毫克。示意圖／ingimage

酒駕 主任 農會
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

東京大雪路滑 中國男開藍寶堅尼撞2警肇逃

嘉義縣百大嘉選榜揭曉 20名人氣美食景點成春節旅遊指南

嘉義男清晨撞死人肇事逃逸 被逮酒測值高達0.27毫克

相關新聞

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

視線死角…彰化12天奪2命 警方籲遠離大型車保命

61歲呂姓男子昨天傍晚騎電動輔助車，行經彰化縣伸港鄉中興路與興工路口時，與聯結車發生碰撞後，當場被輾死。這是和美警分局轄...

有保庇！中市民政局拍宣傳片掉記憶卡 膜拜七將軍燈組5分鐘內尋回

2026中台灣燈會2月15日在台中中央公園登場，民政展區以山、海、屯、城各區指標宮廟，打造創意祈福燈組，其中屯區由大里七...

龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

為落實今(115)年重要節日安全維護工作，確保轄區治安平穩、交通順暢，讓民眾安心歡度佳節，桃園市龜山警分局2月9日於節日前夕規劃執行「警力展示、雷霆除暴」專案行動，整合分局各單位警力，展現警方守護治安、維護公共安全的堅定決心。此次勤務共查獲毒品案2件、詐欺通緝2件、取締重大交通違規125件，成果豐碩。

新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

新北市警局今天上午10時舉行治安會報，市長侯友宜會中公開表揚公安稽查及銀行超商阻詐有功人員，展現市府貫徹公權力及打詐守護...

5星評價貨卻是偷的 男賣家趁藥妝店撤防盜百萬商品

台南宋姓男子在購物平台賣美妝商品，接單後，竟是依客戶下單內容，從某連鎖藥妝門市涉嫌偷貨物，以5、6折售價銷贓。高雄警方查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。