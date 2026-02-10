新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

新北市警局今天上午10時舉行治安會報，市長侯友宜會中公開表揚公安稽查及銀行超商阻詐有功人員，展現市府貫徹公權力及打詐守護治安的決心。侯友宜也指示以「零重大治安、交通事故」為目標，全力落實重要節日安全維護工作，提升維安能量。

市長侯友宜今天上午主持新北市政府2月份治安會報，召集各局處盤點治安工作成效並研議精進作為。會中表揚多名協助阻詐的金融機構及超商人員，包括台灣企銀汐止分行攔阻1251萬餘元、中信北新店分行攔阻1149萬餘元、星展新店分行攔阻700萬元、元大金城分行攔阻560萬元；另統一超商集美門市攔阻20萬元，重安門市即時通報警方協助逮捕車手現行犯。

侯友宜表示，春節期間治安與交通安全風險相對升高，請各局處落實推動加強重要節日安全維護工作，以「零重大治安、交通事故」為目標，全面提升治安與交通維護能量，確保節日期間社會秩序穩定，讓市民安心過節。