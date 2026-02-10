快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

桃園電子報／ 桃園電子報

69327 scaled
龜山警分局動員警力60名針對轄內治安熱點、易滋事場所、人潮聚集處及重要交通節點。圖：讀者提供

為落實今(115)年重要節日安全維護工作，確保轄區治安平穩、交通順暢，讓民眾安心歡度佳節，桃園市龜山警分局2月9日於節日前夕規劃執行「警力展示、雷霆除暴」專案行動，整合分局各單位警力，展現警方守護治安、維護公共安全的堅定決心。此次勤務共查獲毒品案2件、詐欺通緝2件、取締重大交通違規125件，成果豐碩。

S 410296325
透過高見警率與強勢執法，形成有效威嚇力量。圖：讀者提供

此次勤務由警察局長廖恆裕親自主持會中提醒，目前黃金金價1錢2萬多元，引起不法歹徒覬覦，其他分局有發生銀樓搶案均能即時偵破，希望要加強轄區銀樓巡守，執勤要注意自身及同事安全，目前天氣寒冷要注意保暖。此次勤務動員警力60名針對轄內治安熱點、易滋事場所、人潮聚集處及重要交通節點，加強巡邏、路檢與臨檢勤務，透過高見警率與強勢執法，形成有效威嚇力量。並重點查緝幫派組織、毒品、詐欺、非法槍械及各類暴力犯罪，全面淨化治安環境，防制不法於未然。

龜山分局表示，今年重要節日安全維護工作自昨晚22時起至2月23日晚間24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸 ，維護治安全年無休、年節不打烊、守護民眾安心過好年，重要節日期間除持續強化治安作為外，亦同步加強交通疏導與事故防制，確保道路順暢與用路安全。警方呼籲，民眾發現可疑人、事、物時，立即撥打110報案專線，警民攜手合作，共同營造治安平穩、交通順暢、民眾安心的節慶環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

延伸閱讀：

  1. 張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全
  2. 桃園議長盃路跑活動盛大登場 跑者推嬰兒車參加

節日 桃園 毒品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

銀樓假消費真搶劫 嘉市男奪4兩金項鍊竄逃跌倒落網

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

蘆竹警春節維安不打烊 張善政親贈慰問品肯定奉獻

相關新聞

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

有保庇！中市民政局拍宣傳片掉記憶卡 膜拜七將軍燈組5分鐘內尋回

2026中台灣燈會2月15日在台中中央公園登場，民政展區以山、海、屯、城各區指標宮廟，打造創意祈福燈組，其中屯區由大里七...

龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

為落實今(115)年重要節日安全維護工作，確保轄區治安平穩、交通順暢，讓民眾安心歡度佳節，桃園市龜山警分局2月9日於節日前夕規劃執行「警力展示、雷霆除暴」專案行動，整合分局各單位警力，展現警方守護治安、維護公共安全的堅定決心。此次勤務共查獲毒品案2件、詐欺通緝2件、取締重大交通違規125件，成果豐碩。

新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

新北市警局今天上午10時舉行治安會報，市長侯友宜會中公開表揚公安稽查及銀行超商阻詐有功人員，展現市府貫徹公權力及打詐守護...

5星評價貨卻是偷的 男賣家趁藥妝店撤防盜百萬商品

台南宋姓男子在購物平台賣美妝商品，接單後，竟是依客戶下單內容，從某連鎖藥妝門市涉嫌偷貨物，以5、6折售價銷贓。高雄警方查...

國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷，該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。