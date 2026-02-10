5星評價貨卻是偷的 男賣家趁藥妝店撤防盜百萬商品

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台南宋姓男子在購物平台賣美妝商品，接單後，竟是依客戶下單內容，從某連鎖藥妝門市涉嫌偷貨物，以5、6折售價銷贓。高雄警方查出他近3個月已在3縣市同家藥妝店偷價值百萬餘元商品，依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，遇竊的連鎖美妝店在台中、台南、高雄等地的門市都曾遭竊。高雄的門市自去年11月起遭竊5次，台南麻豆、善化等區門市也至少被偷過2次。美妝店南部管理單位調閱門市監錄影像，將影像遍傳各門市，要各門市員工注意。

高雄市刑事警察大隊偵四隊、三民二警分局據報，從影像中發覺疑是同1人偷商品，擴大追查調閱各件竊案影像裡的男子去向，發現他每次涉案都搭乘大眾運輸工具及計程車，才鎖定住台南的宋姓男子（37歲）涉嫌重大。

高雄市刑大報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦全案，2月8日赴台南市宋姓男子租處，查扣一批美妝商品、贓款5200元等證物，逮捕他查辦，才查出他「做無本生意」，在蝦皮購物平台標榜「本鋪在蝦皮經營逾9年」、「評價還保有5顆星」。但他接受客戶下單，卻是前往連鎖美妝店偷商品轉賣獲利。警方統計，宋男近3個月已因此得利上百萬元。

據了解，宋男在某連鎖大賣場工作，也熟知賣場流程，發覺美妝店門市撤走防竊感應門，便大肆把這連鎖美妝店當貨品來源，大包、大包下手行竊。遇竊的連鎖美妝店則因為常出現感應故障，許多顧客遭誤會沒結帳，才撤掉感應門，避免造成顧客困擾，卻因沒注意宋男行徑，連連遇竊。

宋姓男子趁連鎖藥妝店撤防，3個月涉嫌偷百萬元商品。警方查捕他，扣下部分商品。記者林保光／攝影
