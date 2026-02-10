國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷，該起事故發生在車流量逐漸增加的清晨時段，現場一度嚴重影響通行，詳細肇事原因與責任歸屬仍由國道警方進一步調查釐清。

國道警方指出，事故發生時，邱男駕駛自小客車行駛內側車道，疑似不明原因與由林男駕駛、行駛中線車道的營業全聯結車發生碰撞。碰撞後，邱男車輛停留在內側車道，邱男隨即下車查看狀況，卻疑遭後方由石姓女子駕駛的自小客車撞上，隨後另一林男所駕駛車輛再度撞擊邱男車輛，連環撞擊釀成悲劇。

警消獲報後迅速趕抵現場，發現車輛嚴重變形，立即展開救援，但邱男已明顯死亡；石姓女駕駛腿部骨折，被送往大林慈濟醫院救治。該起事故一度占用多個車道，造成該路段車流回堵，清晨通勤車潮受阻。

警方表示，邱男是否涉及酒駕，仍待抽血檢驗釐清，其餘駕駛經酒測均無飲酒情形。至於詳細肇事原因與責任歸屬，已調閱周邊監視器畫面進一步調查中。