快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

聽新聞
0:00 / 0:00

國一斗南驚悚連環撞釀一死一傷 男子下車查看竟成最後一步

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷，該起事故發生在車流量逐漸增加的清晨時段，現場一度嚴重影響通行，詳細肇事原因與責任歸屬仍由國道警方進一步調查釐清。

國道警方指出，事故發生時，邱男駕駛自小客車行駛內側車道，疑似不明原因與由林男駕駛、行駛中線車道的營業全聯結車發生碰撞。碰撞後，邱男車輛停留在內側車道，邱男隨即下車查看狀況，卻疑遭後方由石姓女子駕駛的自小客車撞上，隨後另一林男所駕駛車輛再度撞擊邱男車輛，連環撞擊釀成悲劇。

警消獲報後迅速趕抵現場，發現車輛嚴重變形，立即展開救援，但邱男已明顯死亡；石姓女駕駛腿部骨折，被送往大林慈濟醫院救治。該起事故一度占用多個車道，造成該路段車流回堵，清晨通勤車潮受阻。

警方表示，邱男是否涉及酒駕，仍待抽血檢驗釐清，其餘駕駛經酒測均無飲酒情形。至於詳細肇事原因與責任歸屬，已調閱周邊監視器畫面進一步調查中。

國道警方也呼籲，用路人行駛高速公路時，務必隨時注意前方動態，保持安全距離，若遇事故應儘速移至安全處並通報，避免因一時疏忽或下車停留車道，造成無可挽回的憾事。

國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷。記者陳雅玲／翻攝
國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷。記者陳雅玲／翻攝
國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷。記者陳雅玲／翻攝
國道一號北上241.1公里雲林斗南路段，今天清晨5時15分發生生一起奪命4車連環追撞車禍，造成1人不幸死亡、1人受傷。記者陳雅玲／翻攝

車道 國道
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／烘爐地「連環撞」！妙齡女開租賃車先撞後車、再撞山壁 現場慘狀曝光

誇張！竟在國道內側車道停車抓狗 後方車急煞 警：恐涉違規

國1南下彰化段5車連環撞 1翻車1人送醫...車流回堵5公里

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

相關新聞

獨／嘉義縣梅山鄉農會主任酒駕肇逃 撞飛70歲老婦傷重仍未脫險

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今天凌晨1時許疑似酒駕，在竹崎鄉嘉115鄉道追撞前方70歲騎機車的劉姓婦人後肇事逃逸，因撞...

視線死角…彰化12天奪2命 警方籲遠離大型車保命

61歲呂姓男子昨天傍晚騎電動輔助車，行經彰化縣伸港鄉中興路與興工路口時，與聯結車發生碰撞後，當場被輾死。這是和美警分局轄...

有保庇！中市民政局拍宣傳片掉記憶卡 膜拜七將軍燈組5分鐘內尋回

2026中台灣燈會2月15日在台中中央公園登場，民政展區以山、海、屯、城各區指標宮廟，打造創意祈福燈組，其中屯區由大里七...

龜山警動員60人前進治安熱點 年節前守護公共安全

為落實今(115)年重要節日安全維護工作，確保轄區治安平穩、交通順暢，讓民眾安心歡度佳節，桃園市龜山警分局2月9日於節日前夕規劃執行「警力展示、雷霆除暴」專案行動，整合分局各單位警力，展現警方守護治安、維護公共安全的堅定決心。此次勤務共查獲毒品案2件、詐欺通緝2件、取締重大交通違規125件，成果豐碩。

新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

新北市警局今天上午10時舉行治安會報，市長侯友宜會中公開表揚公安稽查及銀行超商阻詐有功人員，展現市府貫徹公權力及打詐守護...

5星評價貨卻是偷的 男賣家趁藥妝店撤防盜百萬商品

台南宋姓男子在購物平台賣美妝商品，接單後，竟是依客戶下單內容，從某連鎖藥妝門市涉嫌偷貨物，以5、6折售價銷贓。高雄警方查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。