彰化139線大學生騎機車自撞亡 半月內第2起死亡事故

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣道139線上月25日發生紅牌重機車騎士撞車身亡車禍，彰化警方隨即展開3天大執法，沒想到才半個月，昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。

警方調查，這名家住彰化市的20歲鄭姓大學生，昨天下午4時20分許，騎一般重機走大彰路（139縣道）兜風返家，由東往西往彰化市方向，行駛到大彰路4段時，過彎疑操控不慎而自摔，雖無明顯外傷，卻因顱內出血，當場陷入昏迷，經救護車送往秀傳醫院搶救，一度恢復生氣跡象，但昏迷指數3，到今天凌晨仍告不治，由於正值年關，令家人非痛欲絕。

警方人員指出，大彰路重點稽查的路段是限速40公里，這名大學生發生車禍的地點，速限是50公里，警方依行車軌跡調查，他當時只騎乘一次，而非像一般競飆者是來回行駛，依速度約40到50公里。大彰路上月25日發生的紅牌重機車禍地點，則在速限40公里路段。

彰化警方在上月25日發生大彰路紅牌大型重機騎士撞車身亡後，隔日隨即針對大彰路展開3天大執法，沒想到事隔半個月，再發生機車騎士自撞身亡事禍。由於警方稽查的重點時段是在假日，但由於目前正值寒假，警方表示會再平時也會加強警力巡守、稽查。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，兩側有林蔭隧道，是知名自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族競飆，尤其東外環（台74甲）到螢光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段最熱門，尤其在數個連續彎道，一些喜歡飆速機車騎士，在過彎、壓車時未減慢速度，一個疏神往往衝到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。

為了有效防制危險駕駛，彰化縣政府除了調降此一路段行車速限為40公里，並設有兩具固定式測速桿，同時加強警網攂攔查，也加強標線、標識設置，在幾個主要奪命彎道，更在中央分隔島設置大型交通桿桿，卻仍被車輛撞損十分嚴重，但車禍傷亡仍居高不下。

但139線的車禍依然居高不下，2024年10月曾發生騎紅牌重機的軍人自撞死亡車禍，2025年則共發生125件車禍，年底也有兩汽車對撞造成1死，今年至今也有6件車禍，包括上月25日再發生駕駛紅牌大型重機的20歲騎士自撞身亡車禍，及昨天下午的鄭姓大學生自撞死亡車禍。

彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外,經搶救到今天凌晨仍告不治,車頭嚴重損壞,警方將再加強139線平日時段的巡查,遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，車頭嚴重損壞，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，車頭嚴重損壞，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，車頭嚴重損壞，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外,安全帽脫落,經搶救到今天凌晨仍告不治,警方將再加強139線平日時段的巡查,遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，安全帽脫落，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供
彰化縣道139線昨天下午再發生大二學生騎機車衝出路外，經搶救到今天凌晨仍告不治，警方將再加強139線平日時段的巡查，遏止139線一再發生的車禍事故。圖／警方提供

車禍 重機
