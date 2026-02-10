桃園市大園警分局配合市警局規劃執行雷霆除暴專案，淨化轄區治安、防制街頭暴力。圖：讀者提供

今(115)年加強重要節日安全維護工作期程自昨(9)日起至2月23日止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾安心過年，桃園市大園警分局配合市警局規劃執行雷霆除暴專案，淨化轄區治安、防制街頭暴力，尤以加強檢肅非法槍械、不良幫派犯罪及壓制特定行業不法行為，昨日晚間出動40餘名警力，由分局長蘇茂智親自帶班主持勤教，針對轄內經常發生治安事件之棋牌社、汽車旅館、養生館等易生涉毒品、賭博及色情等治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，強力掃蕩轄內不法分子。

大園分局針對轄內經常發生治安事件之棋牌社、汽車旅館、養生館等易生涉毒品、賭博及色情等治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務。圖：讀者提供

大園分局長蘇智茂表示，為讓民眾安心過好年，針對轄區治安秉「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止各類犯罪發生，以強化民眾對警察維護治安的信心，加強重要節日安全維護工作首日即透過強力掃蕩、攔截圍捕查獲毒駕、毒品案2件3人、詐欺通緝犯2件2人，並查扣依托咪酯菸彈（油）100多公克，展現警察維護治安決心。

大園分局雷厲掃黑，展現警察維護治安決心。圖：讀者提供

大園分局更呼籲，民眾若發現任何可疑犯罪行為或徵候，請立即向警方報案，透過警民合作，讓警方能迅速反應、即時遏止犯罪，共同營造更安全的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警出動逾40警力 年節前雷厲掃黑