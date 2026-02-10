快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

壢警春節前擴大臨檢 查獲港籍女車手藏身旅館

桃園電子報／ 桃園電子報

65654ghtwrwa 3 scaled
桃園市警察局中壢警分局執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案。圖：讀者提供

為落實115年加強重要節日安全維護工作，桃園市警察局中壢警分局於昨(9)日晚間22時起執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案，動員78名警力，針對轄內外籍移工及青少年易聚集處所規劃15處臨檢點，並於4條主要幹道設置路檢點，輔以22組巡邏網全面清查，展現強勢執法作為，全力淨化轄區治安。中壢分局表示，2月1日至9日專案期間共查獲刑案142件，包含詐欺案44件、毒品案25件、竊盜案28件及各類通緝犯30件25人；另查獲公共危險（酒駕、危駕）14件，警方持續針對高風險犯罪樣態與危害公共安全行為精準打擊。

65654ghtwrwa 8
中壢分局針對轄內外籍移工及青少年易聚集處所規劃15處臨檢點。圖：讀者提供

專案期間警方於2月4日傍晚執行旅宿業臨檢時，在中壢區中美路二段某旅館內查獲港籍詐欺車手45歲李姓女子，當場查扣金融卡27張及手機、筆記型電腦、插卡機等設備。經查，李女受僱於詐欺集團從事「試卡、派卡、提領」工作，警方即時攔阻其尚未提領即遭查獲，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

65654ghtwrwa 10 scaled
「雷霆除暴」專案不僅展現警方強勢打擊犯罪的決心，也重視員警執勤安全與紀律要求。圖：讀者提供

自強派出所員警於2月2日發現一輛懸掛他車車牌之白色自小客車拒檢逃逸，經通報攔截圍捕，普仁派出所員警依法使用警械12槍後仍逃逸，分局立即成立專案小組展開追緝，先於隔日通知涉案乘客31歲郭姓男子到案，後於2月6日持拘票將越南籍駕駛29歲阮姓男子拘提歸案，更當場於阮男身上查獲安非他命7包毒品，全案依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦，展現警方鍥而不捨、追查到底的執法決心。

65654ghtwrwa 11
中壢分局將持續以高密度臨檢與精準查緝作為，守護市民生命財產安全，讓民眾安心過節。圖：讀者提供

警察局督察長許頌嘉於勤前教育時提醒員警，近日氣溫降低，執勤務必注意保暖，落實「安全第一」原則，確保人員安全、勤務安全與交通安全，同時要求嚴守風紀，宴飲場合增多之際更應嚴禁酒駕，維護警察良好形象。

中壢分局長林鼎泰也表示，「雷霆除暴」專案不僅展現警方強勢打擊犯罪的決心，也重視員警執勤安全與紀律要求，感謝員警日夜辛勞投入勤務，未來將持續以高密度臨檢與精準查緝作為，守護市民生命財產安全，讓民眾安心過節。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警春節前擴大臨檢 查獲港籍女車手藏身旅館

延伸閱讀：

  1. 桃園青年局志工「用行動說故事」 年度服務成果豐碩
  2. 桃園議長盃路跑活動盛大登場 跑者推嬰兒車參加

臨檢 中壢 桃園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節採買要快！桃園魚市批發價略漲 蔬果價格相對穩定

寒假、春節防「噪音車」蠢蠢欲動 基市加強夜間及重點路段稽查

夢見神明指點抱回500萬 嘉義彩券行提前開出春節刮刮樂大獎

春節天氣看這查 小年夜前溫暖舒適 除夕鋒面+東北季風北宜降溫有雨

相關新聞

又燒了！台南城西掩埋場1年內第5度起火 消防搶救16小時撲滅殘火

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，昨天上午9時許，三期掩埋場再傳火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動搶救；原以為上午...

影／太嚇人！烏來唯一聯外路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

新北烏來唯一聯外道路新烏路今天凌晨2時24分發生大規模崩坍，落下的土石高達3層樓，區長周至剛第一時間趕赴現場，通報市府、...

壢警春節前擴大臨檢 查獲港籍女車手藏身旅館

為落實115年加強重要節日安全維護工作，桃園市警察局中壢警分局於昨(9)日晚間22時起執行「雷霆除暴」擴大臨檢專案，動員78名警力，針對轄內外籍移工及青少年易聚集處所規劃15處臨檢點，並於4條主要幹道設置路檢點，輔以22組巡邏網全面清查，展現強勢執法作為，全力淨化轄區治安。中壢分局表示，2月1日至9日專案期間共查獲刑案142件，包含詐欺案44件、毒品案25件、竊盜案28件及各類通緝犯30件25人

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

桃園市長張善政昨日下午前往中路分隊，慰勞消防同仁，並頒贈春節慰勞金。圖：市府提供 桃園市長張善政昨日下午前往消防局第一大隊中路分隊，慰勞消防同仁，並頒贈春節慰勞金。

大園警出動逾40警力 年節前雷厲掃黑

今(115)年加強重要節日安全維護工作期程自昨(9)日起至2月23日止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾安心過年，桃園市大園警分局配合市警局規劃執行雷霆除暴專案，淨化轄區治安、防制街頭暴力，尤以加強檢肅非法槍械、不良幫派犯罪及壓制特定行業不法行為，昨日晚間出動40餘名警力，由分局長蘇茂智親自帶班主持勤教

桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

桃園市長張善政今(9)日下午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰勞金及慰勞品。張善政表示，春節治安與交通維護工作繁重，感謝警察同仁與協勤民力犧牲假期堅守崗位，全心守護市民平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。