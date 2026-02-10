寒假、春節防「噪音車」蠢蠢欲動 基市加強夜間及重點路段稽查

基隆市環保局今天說，「寧靜街坊」專案執行3年已見成效，去年裁罰「噪音車」數量，比前年增加近80%，反觀相關陳情案件減少40%。寒假及春節期間為噪音違規高風險時段，會加強夜間及重點路段稽查，維護民眾生活安寧。

環保局指出，基隆因地形因素，噪音車行駛中的音量，更加嚴重干擾民眾生活。為維護市民生活環境安寧，基隆市攜手台北市、新北市及桃園市執行聯防機制，採取高密度、高強度的跨縣市聯合稽查行動，遏阻歪風。

基市府2023年起執行寧靜街坊專案，同步強化科技執法設備運用，取締改裝排氣管等噪音車輛違規行為，展現強力執法決心，杜絕違規車輛跨縣市流竄。

基隆市環保局空氣及噪音管制科長陳維信說，寧靜街坊專案實施至今，噪音車輛相關陳情案件明顯減少，執法強度則是持續提升。去年共通知1149輛車輛接受檢驗，其中624輛違規遭裁罰，件數較前年增加近80%，裁處案件攀升，代表市府持續打擊噪音車的決心。

環保局長馬仲豪表示，噪音管制法修正後，機動車輛噪音違規罰則提高10倍，原罰鍰金額是1800元至3600元，修正後提高到3600元至3萬6000元。新法另增加情節重大者可吊扣牌照。對於刻意改裝、反覆違規的噪音車輛，市府會依法嚴懲，讓噪音嚴重超標的改裝車不敢上路，也不能上路。