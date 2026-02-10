影／「移動的草叢」嚇壞列車司機 花蓮老翁背竹子走軌道旁挨罰

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

有一列車昨天上午行經花蓮縣富里車站附近時，司機發現前方鐵路旁出現「正在移動的草叢」，為確保行車安全立即減速並通報鐵路警察。警方調查發現，原來是70多歲黎姓老翁疑似為了做竹掃把，背著大量竹子走在鐵軌旁，最高恐依照鐵路法開罰5萬元。

鐵路警察局花蓮分局表示，昨上午11時44分接獲通報，指富里車站附近鐵路沿線有不明人士行走，導致部分列車需減速慢行。警方派員前往查處，發現黎姓老翁後，將他帶回玉里警分局富里分駐所說明，後續將依違反鐵路法相關規定偵辦。

警方調查，黎翁為當地居民，疑似因製作竹掃把需要，前往鐵路沿線割竹，並將竹子背負行走於鐵軌旁邊。由於老翁身形瘦小，又被大量竹子遮擋，列車司機遠看發現不明物體移動，擔心發生事故，緊急採取減速措施並通報處理。

事件畫面隨後被民眾拍下並上傳至社群平台Thread，並以「遇到會移動的草叢」形容，引發網友熱議。有網友戲稱是真人版「走路草」，也有人誤以為是國軍演習或戰地偽裝，甚至標註國軍招募帳號，笑稱「不加入國軍太可惜」。

該貼文也釣出台鐵局小編回應，貼出列車照片並留言表示「我當時真的是害怕極了」，同時提醒民眾，無論是撿橘子或撿竹子，都切勿擅闖軌道，否則不僅影響行車安全，也可能觸法。依規定，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，若影響鐵路行車安全，最重可處50萬元罰鍰，呼籲民眾守法。

有一列車昨天上午行經花蓮縣富里車站附近時，司機發現前方鐵路旁出現「正在移動的草叢」，警方調查發現，是70多歲黎姓老翁疑似為了做竹掃把，背著大量竹子走在鐵軌旁。圖／網友「wupunpun_1216」授權提供
有一列車昨天上午行經花蓮縣富里車站附近時，司機發現前方鐵路旁出現「正在移動的草叢」，警方調查發現，是70多歲黎姓老翁疑似為了做竹掃把，背著大量竹子走在鐵軌旁。圖／網友「wupunpun_1216」授權提供

國軍
