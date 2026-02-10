又燒了！台南城西掩埋場1年內第5度起火 消防搶救16小時撲滅殘火

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，昨天上午9時許，三期掩埋場再傳火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動搶救；原以為上午10時52分已撲滅火勢，因廢棄物內部仍有殘火悶燒，中午再度起火，經連夜加派水庫車滅火，終於在今天清晨3時23分確認處理殘火完畢。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期場傳火警，濃煙漫天；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，本月5日二期場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，所幸4次都無人傷亡。

昨天三期場再傳火警，消防局指出，經分隊趕往，確認現場燃燒雜草與廢棄物，消防加派9台水庫車、空拍機1台，環保局調派3台怪手支援，10時5分侷限火勢，10時41分無人機起飛；環保局於10時34分確認火災無影響空品，暫不需發布cbs。

現場人員原本在10時52分認為火勢已撲滅，確認燃燒面積約100平方公尺，但因燃燒廢棄家具及泡棉，內部仍有殘火延燒，中午12時51分再起火勢，消防加派3台水庫車（新化、歸仁、麻豆）支援，13時47分再派2台水庫車（仁德、新市）。

昨天下午2時1分運用二怪手開闢防火巷，2時48分輪替人員休息區建立在指揮站旁，下午3時50分，環境局調派5台照明車，協助夜間照明；晚間8時9分，環保局照明設備架設完成，怪手持續開挖進行殘火處理，消防局與環保局人員連夜作業，終於在今天凌晨3時23分撲滅火勢。

消防局統計，共出動25車、空拍機1台、警消47人、役男2人、義消10人，環保局支援車輛包括挖土機5台（含3台300型）、水車2台、清溝車3台、推土機2台，現場燃燒廢棄家具及泡棉等雜物，燃燒面積約100平方公尺，殘火處理已告段落，無財損，需火調，後續交由環保局處理。

台南市安南區城西掩埋場近一年來第5度起火，消防局從昨天上午9時許搶救至今天清晨3時23分，確認處理殘火完畢。圖／取自市長黃偉哲臉書
台南市安南區城西掩埋場近一年來第5度起火，消防局從昨天上午9時許搶救至今天清晨3時23分，確認處理殘火完畢。圖／取自市長黃偉哲臉書

