台中東勢民宅凌晨冒出大火 二樓陽台救出3人鄰居都嚇醒
台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，一樓大樓無法打開，消防隊員先從二樓陽台救出三人送醫治療，多輛消防車到場搶救，深夜警鳴聲音驚醒許多熟睡民眾，起火原因由火調人員調查中。
台中市消防局今天凌晨0時45分獲報，東勢區東蘭路住宅火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、消防人員32名，現場由副大隊長趙冠斐擔任指揮官。
建物為3層樓RC結構建築物，1樓有煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於1時14分控制同時撲滅。該戶2樓陽台救出3人。2名女性，分別45歲及17歲，皆意識清楚，預防性送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院。另1名82歲老翁、身體不適、呼吸喘、意識清楚，由消防局救護車送往東勢農民醫院救治。另有消防隊員破壞一樓大門進屋滅火。
現場燃燒客廳前側雜物及電器，燃燒面積約1平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
