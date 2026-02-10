快訊

立委高金素梅今遭搜索 辦公室證實「有」但不知何事

美國欠債細項曝光！鉅額逾1473億台幣 聯合國催款說話了

太嚇人！烏來唯一聯外道路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

台中東勢民宅凌晨冒出大火 二樓陽台救出3人鄰居都嚇醒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，一樓大樓無法打開，消防隊員先從二樓陽台救出三人送醫治療，多輛消防車到場搶救，深夜警鳴聲音驚醒許多熟睡民眾，起火原因由火調人員調查中。

台中市消防局今天凌晨0時45分獲報，東勢區東蘭路住宅火警，派遣第二大隊、轄區東勢分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、消防人員32名，現場由副大隊長趙冠斐擔任指揮官。

建物為3層樓RC結構建築物，1樓有煙竄出，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢於1時14分控制同時撲滅。該戶2樓陽台救出3人。2名女性，分別45歲及17歲，皆意識清楚，預防性送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院。另1名82歲老翁、身體不適、呼吸喘、意識清楚，由消防局救護車送往東勢農民醫院救治。另有消防隊員破壞一樓大門進屋滅火。

現場燃燒客廳前側雜物及電器，燃燒面積約1平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，消防隊員救出三人。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，消防隊員救出三人。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，消防隊員救出三人。圖／台中市消防局提供
台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，消防隊員救出三人。圖／台中市消防局提供

消防隊 台中市 農民
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」

桃園消防隊員馮仲毅2025年救活8人 康復出院成功率遠超全國平均

汐止區東勢活動中心冷氣不涼好悶熱 議員助更新

台中東勢新丁粄節2/27登場 探索馬戲魅力

相關新聞

鋰電池火災怕爆？桃園消防保命絕招大公開 「逃生別再躲浴室！」

桃市消防局第三救災救護大隊9日在竹圍漁港舉辦座談，召集大園區企業防火管理人，藉由分析國內外慘重火災案例，強化化工廠資訊透...

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

農曆春節將至，警政署加強重要節日安全維護工作9日晚間起跑，台北市長蔣萬安至大安警分局視察，提及張文隨機殺人案，提醒警方及...

台中東勢民宅凌晨冒出大火 二樓陽台救出3人鄰居都嚇醒

台中市東勢區東蘭路今天凌晨民宅大火，一樓大樓無法打開，消防隊員先從二樓陽台救出三人送醫治療，多輛消防車到場搶救，深夜警鳴...

男申請急難救助不成區公所大喊「我要放火了」 打119通報下場曝

邱姓男子去年9月16日下午2時許至台南南區區公所申請急難救助金未果，在公所內大喊「我要放火了，可以跑的快點跑」。他又以公...

太嚇人！烏來唯一聯外路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

新北烏來唯一聯外道路新烏路今天凌晨2時24分發生大規模崩坍，落下的土石高達3層樓，區長周至剛第一時間趕赴現場，通報市府、...

彰化鹿港清潔隊回收場大火 廢棄物、挖土機山貓陷火海

彰化鹿港清潔隊資源回收場位於台61線旁，晚間驚傳大火，場內的廢棄彈簧床與家具竄火且一發不可收拾，彰化消防局獲報後，立即出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。