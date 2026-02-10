男申請急難救助不成區公所大喊「我要放火了」 打119通報下場曝
邱姓男子去年9月16日下午2時許至台南南區區公所申請急難救助金未果，在公所內大喊「我要放火了，可以跑的快點跑」。他又以公所外公共電話撥打119報案電話，恫稱他要在公所放火，不希望傷到人，你們趕緊先派人過來而被訴，法官認他犯恐嚇公眾罪判刑3月，可易科罰金。
檢警調查，邱因未能成成功申請急難救助金，認為遭刁難，在區公所，以大聲喊要放火、致電消防人員說要放火，嚇壞公所人員立即報警，隨後，消防局第七大隊德興消防分隊立即派遣消防人員趕到現場處理。
邱坦承犯行，警方依電話錄音譯文、報案紀錄表、鹽埕派出所110報案紀錄單及監視器影像畫面擷圖等佐證，事證明確。檢方認他利用加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公眾安全而起訴。
台南地院認為，他犯後尚知坦承犯行，並稱案發後有去道歉，態度良好，兼衡他的犯罪動機及品行等一切情狀，認他犯恐嚇公眾罪判刑3月，可上訴。
