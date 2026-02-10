影／太嚇人！烏來唯一聯外路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

新北烏來唯一聯外道路新烏路今天凌晨2時24分發生大規模崩坍，落下的土石高達3層樓，區長周至剛第一時間趕赴現場，通報市府、公路局調派大型機具救援，今天清晨7時許，啟動機動性管制，車可單向通行，暫時解除危機。

周至剛說，今天凌晨烏來分駐所員警巡邏最先發現落石事件，隨即通報給區公所，他當時未就寢，馬上衝到現場查看，在靠近巨龍山莊、新烏路12.4K處嚴重崩塌，全線無法通行，立即聯繫市府、公路局等單位，請求大型機具支援。

透過雙向交通管制，連夜清理可觀的落石，期間有零星落石掉下，工作人員冒險施工，今天清晨7時許，總算先清出部分車道空間，可採取機動性單向通行，正持續施工，周至剛說，會在全部清理完成後才解除管制警報。

「真的很奇怪，近期山區沒有地震或豪雨。」周至剛說，近期烏來山區天氣不錯，不理解為何發生大量土石崩落事件，該處在20年前也發生過一次類似情況，之後透過定期養護、觀測，情況還算平穩。