鋰電池火災怕爆？桃園消防保命絕招大公開 「逃生別再躲浴室！」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市消防局第三救災救護大隊9日在竹圍漁港舉辦座談，召集大園區企業防火管理人，藉由分析國內外慘重火災案例，強化化工廠資訊透明及鋰電池防護，消防員再次提醒，火場逃生切勿躲浴室，企業應落實編組演練，守護財產更要保人命。

9日的防火管理人座談會由大園、竹圍2分隊聯合主辦，消防員針對過往造成重大傷亡的火災案例進行深度解構，直指許多憾事都是因為錯誤的逃生觀念，特別強調，火場求生首選為「向下逃生」，若逃生路徑已充滿濃煙，應立即尋求相對安全區「關門待救」。

消防員苦口婆心地提醒，民眾常誤認浴室有水應該較為安全，實則因浴室門多為塑膠材質，遇熱易熔化變形，且缺乏對外窗，反而會讓受困者陷入窒息絕境，企業應將真實情境帶入自衛消防編組演練，避免員工在慌亂中做出錯誤的致命決定。

隨著電動車與儲能設備普及，鋰電池火災成為企業管理的新挑戰，大園分隊現場分析，鋰電池一旦發生「熱失控」，火勢蔓延極快，傳統滅火器幾乎難以撲滅。針對鋰電池這類新型災害，消防分隊也提「源頭管理」、「時段控制」、「緊急處置」三點防範建議。

大園分隊長吳興黌說明，所謂源頭管理就是嚴禁電池過充，必須使用原廠專用充電器；時段控制就是要避免在無人看管的深夜或任何時段進行充電；至於緊急處置就是初期起火應以「大量水」浸泡降溫；若火勢失控，第一時間應果斷放棄滅火，優先疏散人員。

大園區工廠林立，針對化工場所，座談會中再三宣導管理權人的「資訊提供責任」，依據規定，當火災發生時，企業必須在第一時間向消防指揮官主動遞交「場所平面配置圖」及「化學品種類、數量與位置」，這份清單不僅是消防隊佈線滅火的指引，更是避免消防員在不明狀況下衝入禁水區受傷的保命符。

大園分隊長吳興黌與竹圍分隊長陳錦詮強調，企業落實防火管理並非應付法規，而是為了「保命護產」，透過重大案例的分析與宣導，希望業者能正視防火管理人的職責，主動履行公共安全責任。

桃市消防局第三救災救護大隊大園、竹圍分隊9日召集大園區企業防火管理人數十人在竹圍漁港舉辦座談會，分析國內外慘重火災案例，再次提醒，火場逃生切勿躲浴室。圖／桃園市消防局提供
鋰電池 消防員 火災
