春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈
農曆春節將至，警政署加強重要節日安全維護工作9日晚間起跑，台北市長蔣萬安至大安警分局視察，提及張文隨機殺人案，提醒警方及市府人員不要鬆懈，發生狀況橫向聯繫立刻通報。
蔣萬安說，去年「1219」隨機攻擊事件後，市政府啟動3階段演練，不要因時間消逝而開始鬆懈，一定要堅守崗位，料敵從寬、禦敵從嚴，警覺看待每個可能發生狀況，不要「三不管」、寧可「撈過界」，橫向聯繫即刻通報，如果捷運站發生狀況，捷運公司第一時間聯繫捷運警察、在地分局及消防局等單位到場。
警政署9日晚間10時起至本月23日實施加強重要節日安全維護工作，台北市政府、警察局晚間跨局處聯合稽查兼擴大臨檢，蔣萬安由市警局長林炎田陪同，赴大安分局聽取簡報、致詞及校閱警力，隨後前往錢櫃KTV忠孝店，視察聯合稽查情形。
