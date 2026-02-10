春節維安首夜 高雄警局動員520警力淨化治安

中央社／ 高雄9日電

高雄警察局春安首夜動員合計520名警力投入擴大臨檢及路檢，淨化春節前社會治安，另於年假期間加強設置路檢點攔檢及取締酒駕等，同時搭配機動巡邏警網攔查，保障民眾安全。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿說明，「115年加強重要節日安全維護工作」，於2月9日晚上10時起，至2月23日24時止實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。

警方表示，加強重要節日安全維護工作首夜，動員17個分局與外勤隊、大隊，合計520名警力投入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆，淨化農曆春節前的社會治安環境。

警方指出，針對2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山（平安燈會）、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名熱門景點及活動，訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

警方提到，若發生交通壅塞情形，各分局及交通警察大隊成立的「交通快速反應編組」，將立即趕赴現場排除，並上線警廣說明現場狀況，以機動、彈性與即時交通疏導等方式，達成春節交通順暢的目標。

警方表示，金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站、年貨商街等地點，在春節前後交易熱絡，現金流動頻繁，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪行為，業者應重新檢視整體環境設計及加強安全維護，強化自我防護功能，另外，金融機構也應落實員工自衛編組演練。

高雄市政府警察局長趙瑞華說，將在年假期間強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段等，加強設置路檢點攔檢，並搭配機動巡邏警網攔查，杜絕酒駕、保障用路人安全。

趙瑞華補充，高雄去年主要治安指標案類，包括暴力、竊盜及詐欺等犯罪。高雄暴力犯罪件數31件，為六都最低，其中，槍擊案全年發生數為3件，與民國109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄連續4年榮獲全國「特優」；交通事故防制部分，高雄是六都中，唯一A1類交通事故數量連5年下降的城市，去年較109年降幅達27％，「會持續防制街頭暴力，遏止幫派活動，淨化治安環境」。

春節交通 警察 交通事故
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉市府啟動春節安維計畫 15天投入全體警民力守護治安

春節關懷機構長者及兒少 衛福部贈紅包、加菜金

春節將至 台北花卉批發市場連5天、108小時不打烊

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

相關新聞

鋰電池火災怕爆？桃園消防保命絕招大公開 「逃生別再躲浴室！」

桃市消防局第三救災救護大隊9日在竹圍漁港舉辦座談，召集大園區企業防火管理人，藉由分析國內外慘重火災案例，強化化工廠資訊透...

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

農曆春節將至，警政署加強重要節日安全維護工作9日晚間起跑，台北市長蔣萬安至大安警分局視察，提及張文隨機殺人案，提醒警方及...

彰化鹿港清潔隊回收場大火 廢棄物、挖土機山貓陷火海

彰化鹿港清潔隊資源回收場位於台61線旁，晚間驚傳大火，場內的廢棄彈簧床與家具竄火且一發不可收拾，彰化消防局獲報後，立即出...

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警悶燒至晚間

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車、30...

影／20萬債務引糾紛 台中男把債務人車窗全砸爛今落網

台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Thread...

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

南投縣草屯垃圾掩埋場今天傍晚傳出火警，據了解，是場區內的資源回收區起火，南投縣消防局獲報後，已調遣消防車馳援。由於火勢猛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。