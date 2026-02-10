春節維安首夜 高雄警局動員520警力淨化治安

高雄警察局春安首夜動員合計520名警力投入擴大臨檢及路檢，淨化春節前社會治安，另於年假期間加強設置路檢點攔檢及取締酒駕等，同時搭配機動巡邏警網攔查，保障民眾安全。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿說明，「115年加強重要節日安全維護工作」，於2月9日晚上10時起，至2月23日24時止實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。

警方表示，加強重要節日安全維護工作首夜，動員17個分局與外勤隊、大隊，合計520名警力投入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆，淨化農曆春節前的社會治安環境。

警方指出，針對2026高雄燈會、高雄冬日遊樂園、哈瑪星西子灣、佛光山（平安燈會）、駁二特區、鹽埕埔新樂街趕集、崗山之眼、旗津、壽山、旗山老街等著名熱門景點及活動，訂有「高雄市春節疏運計畫」，並規劃相關疏導管制措施，以紓解春節旅遊人車潮。

警方提到，若發生交通壅塞情形，各分局及交通警察大隊成立的「交通快速反應編組」，將立即趕赴現場排除，並上線警廣說明現場狀況，以機動、彈性與即時交通疏導等方式，達成春節交通順暢的目標。

警方表示，金融機構、大型賣場、量販店、超商、加油站、年貨商街等地點，在春節前後交易熱絡，現金流動頻繁，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪行為，業者應重新檢視整體環境設計及加強安全維護，強化自我防護功能，另外，金融機構也應落實員工自衛編組演練。

高雄市政府警察局長趙瑞華說，將在年假期間強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段等，加強設置路檢點攔檢，並搭配機動巡邏警網攔查，杜絕酒駕、保障用路人安全。

趙瑞華補充，高雄去年主要治安指標案類，包括暴力、竊盜及詐欺等犯罪。高雄暴力犯罪件數31件，為六都最低，其中，槍擊案全年發生數為3件，與民國109年相比，減少11件，降幅達8成；在檢肅幫派組合部分，高雄連續4年榮獲全國「特優」；交通事故防制部分，高雄是六都中，唯一A1類交通事故數量連5年下降的城市，去年較109年降幅達27％，「會持續防制街頭暴力，遏止幫派活動，淨化治安環境」。