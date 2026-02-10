北市重要節日安維起跑 警政署長張榮興慰勉基層辛勞

台北市政府加強重要節日安維工作今晚展開，警政署長張榮興特別至松山警分局慰勉執勤員警和民防大隊隊員們，給予第一線人員加油打氣，並致贈獎勵金感謝大家堅守崗位執勤。

台北市警察局松山分局晚間發布新聞稿表示，一年一度的加強重要節日安全維護工作正式展開序幕，張榮興體恤基層員警們的辛勞，特別到分局幫第一線員警加油打氣，並慰勉無私奉獻的民防大隊隊員們，除致贈團體獎勵金外，現場也發放紅包預祝大家新春愉快。

張榮興表示，松山區轄內的慈祐宮、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟等區，都是民眾新年走春首選，員警除秉持春節不打烊，全力守護松山區治安與交通安全外，更應發揮「警力有限、民力無窮」的力量。

他說，透過無私的堅持與付出，才能確保「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大任務主軸工作圓滿順遂，共同營造出「平安、祥和、快樂」的社會。

由於春節連續9天假期，是民眾返鄉、出遊及跟家人團聚的重要節日，張榮興也勉勵說，這同時也是警察單位犧牲假期投入警力最多的時刻，感謝大家堅守崗位、辛苦執勤，並不忘叮嚀大家在工作之餘，仍要與家人團聚，正常勤休，並注意執勤安全，平安過好年。