彰化鹿港清潔隊回收場大火 廢棄物、挖土機山貓陷火海

彰化鹿港清潔隊資源回收場位於台61線旁，晚間驚傳大火，場內的廢棄彈簧床與家具竄火且一發不可收拾，彰化消防局獲報後，立即出動12輛消防車及21名人員趕往灌救，火勢直到9點多獲得控制，但挖土機與山貓都慘遭燒毀，恐影響後續清運，詳細起火原因仍待調查。

大火發生在今晚近8點，清潔隊旁的堆置場突然發生大火，因現正值年前巨大家具免費清運期間，消防人員抵達時，現場堆積如山的廢棄物已全面燃燒，火勢猛烈，燃燒面積約達100平方公尺，且火苗波及場區電線，延燒到停放在旁的堆高機與挖土機。

經消防人員全力搶救，火勢9點多獲得控制未延燒至其他區域，也未造成任何人員傷亡。台電獲報也於晚間9時20分完成斷電作業。消防隊除撲滅主要火勢，也特別防護鄰近的太陽能板設備，防止災情擴大。