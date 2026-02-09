快訊

年前拚一次！威力彩頭獎30連摃 下期上看13.5億元

自熱火鍋巨頭「自嗨鍋」瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶紀錄

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警悶燒至晚間

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車、30人趕往，並通知環保局加派水箱車及怪手支援；上午10時53分撲滅火勢後，因廢棄物內部仍有殘火悶燒，中午再度起火，持續延燒至晚間。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期場傳火警，濃煙漫天；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，本月5日二期場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，所幸4次都無人傷亡。

今天三期場再傳火警，消防局指出，經分隊趕往，確認現場燃燒雜草與廢棄物，消防加派9台水庫車、空拍機一台，環保局調派3台怪手支援，10時5分侷限火勢，10時41分無人機起飛；環保局於10時34分確認火災無影響空品，暫不需發布cbs，原本10時53分認為火勢已撲滅，確認燃燒面積約100平方公尺。

但現場燃燒廢棄家具及泡棉，內部仍有殘火延燒，中午12時51分再起火勢，消防加派3台水庫車（新化、歸仁、麻豆）支援，13時47分再派2台水庫車（仁德、新市）；下午2時1分運用二怪手開闢防火巷，2時48分輪替人員休息區建立在指揮站旁，下午3時50分，環境局調派5台照明車，協助夜間照明。

今晚8時9分，環保局照明設備架設完成，怪手持續開挖進行殘火處理，目前消防局與環保局人員持續撲滅火勢中。

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，殘火持續延燒至晚間。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，殘火持續延燒至晚間。記者袁志豪／翻攝

環保局 火災
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

萬丹排水溝驚見藍色溪水 環保局調查油漆沒用完亂倒至少開罰3萬元

屏縣環保局1個月接96件露天燃燒廢棄物陳情 違反空汙法最重罰10萬

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

相關新聞

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警悶燒至晚間

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車、30...

影／20萬債務引糾紛 台中男把債務人車窗全砸爛今落網

台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Thread...

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

南投縣草屯垃圾掩埋場今天傍晚傳出火警，據了解，是場區內的資源回收區起火，南投縣消防局獲報後，已調遣消防車馳援。由於火勢猛...

頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」

苗栗縣頭份市中山路一處透天5層樓頂加蓋鐵皮鴿舍，今天下午4點左右突起火燃燒，火勢延燒迅速，民眾發現火舌濃煙竄出立即報案，...

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

台北市北投區某溫泉湯屋李姓員工昨帶郭姓女友泡湯後上班，定時呼叫郭女確認狀況，傍晚卻被發現分別倒臥浴池內外，郭女明顯死亡、...

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

龜山分局於今(9)日下午13時進行春節防搶演練，搶匪事先喬裝老婦人進入農會察看內部情形，再俟機通知外面的男性…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。