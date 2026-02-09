台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警悶燒至晚間

台南市安南區城西掩埋場近一年來已4度起火，今天上午9時許，三期掩埋場再度傳出火警，現場燒燬廢棄物，消防局出動15車、30人趕往，並通知環保局加派水箱車及怪手支援；上午10時53分撲滅火勢後，因廢棄物內部仍有殘火悶燒，中午再度起火，持續延燒至晚間。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區冒出白煙，疑收運的廢家具中遺留餘燼引發火警；10月15日下午3時許二期場傳火警，濃煙漫天；11月30日晚間7時許二期場區再冒出大火，本月5日二期場再度起火，燃燒戶外二大堆垃圾堆，燃燒面積約400平方公尺，所幸4次都無人傷亡。

今天三期場再傳火警，消防局指出，經分隊趕往，確認現場燃燒雜草與廢棄物，消防加派9台水庫車、空拍機一台，環保局調派3台怪手支援，10時5分侷限火勢，10時41分無人機起飛；環保局於10時34分確認火災無影響空品，暫不需發布cbs，原本10時53分認為火勢已撲滅，確認燃燒面積約100平方公尺。

但現場燃燒廢棄家具及泡棉，內部仍有殘火延燒，中午12時51分再起火勢，消防加派3台水庫車（新化、歸仁、麻豆）支援，13時47分再派2台水庫車（仁德、新市）；下午2時1分運用二怪手開闢防火巷，2時48分輪替人員休息區建立在指揮站旁，下午3時50分，環境局調派5台照明車，協助夜間照明。