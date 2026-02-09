聽新聞
影／20萬債務引糾紛 台中男把債務人車窗全砸爛今落網
台中市王姓男子停在南區五權南路、忠明南路口的轎車，昨晚遭不明人士破壞車窗，全車的擋風玻璃都被砸爛，王男氣得上Threads抱怨，批評「到底有什麼深仇大恨阿」，第三警分局今天下午查緝顏姓男子到案，以及犯案工具破壞剪一把，警詢後依恐嚇等罪送辦。
第三警分局在昨晚10時許接獲王姓男子（33歲）報案，王男停在南區五權南路與忠明南路的轎車，車窗遭不明人士砸毀。
第三警分局獲報後，隨即調閱周邊監視器畫面及訪查相關人員，初步研判疑與20萬元債務糾紛有關。
經警方比對現場相關跡證後，鎖定涉案人駕駛的轎車追查，今天下午3時30分許查獲涉案的顏姓男子（49歲）到案，全案詢後依恐嚇、毀損等罪移請台中地方檢察偵辦。
第三警分局呼籲，遇有爭議應理性溝通或循合法管道處理，切勿因一時衝動而觸發；警方對任何犯罪零容忍，均依法偵辦，以維護社會秩序。
