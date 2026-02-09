南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯垃圾掩埋場今天傍晚傳出火警，據了解，是場區內的資源回收區起火，南投縣消防局獲報後，已調遣消防車馳援。由於火勢猛烈，不斷竄出濃濃黑煙，附近住家及民眾討論，也因鄰近國道，國道上清晰可見垃圾場起火。

據了解，該起火警發生在傍晚下班時間前後，當時有清潔隊員準備下班，突然發現隊內資源回收場內的彈簧床區在冒煙，機警發現可能起火悶燒，因此立刻通報119，消防車目前已經到場處理灌救。

南投縣消防局指出，今天下午5時37分接獲通報，草屯清潔隊的資源回收區起火，考量恐有悶燒狀況，立刻調遣當地草屯、雙冬分隊，以及鄰近的中興、南投分隊、第一大隊等消防人車前往馳援灌救，目前火勢已經控制。

草屯清潔隊表示，起火位置是在資源回收場的廢棄彈簧床區，該區與一般資源回收物有區隔，波及延燒其他廢棄物的機率較低，目前消防人員也已布置水線，並建立防火線，降低延燒狀況，現在持續朝火勢噴水撲滅中。

草屯清潔隊資源回收區今傍晚起火，因火勢猛烈，不斷竄出濃濃黑煙，國道上清晰可見，消防已到場灌救。圖／擷自國道即時路況
草屯清潔隊資源回收區今傍晚起火，因火勢猛烈，不斷竄出濃濃黑煙，國道上清晰可見，消防已到場灌救。圖／擷自國道即時路況

南投縣 資源回收 草屯
