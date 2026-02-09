聽新聞
頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」
苗栗縣頭份市中山路一處透天5層樓頂加蓋鐵皮鴿舍，今天下午4點左右突起火燃燒，火勢延燒迅速，民眾發現火舌濃煙竄出立即報案，消防局出動6輛消防車到場灌救，直到下午5點火勢完全撲滅，1名男子疑靠近火場搶救，造成眼睛遭濃煙燻傷不舒服被送醫治療，起火原因及損失還有待調查。
由於火災地點就位在頭份鬧區主要幹道上，現場引發人車駐足圍觀，民眾PO網提醒「避開中山路，讓消防車過去救火！」有網友則留言「好恐怖喔，火燒那麼大就在我們家下面的一點點」，還有網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣哦！」、「老闆，烤鴿肉一串！」
消防局表示，現場為5樓RC建築的頂樓鐵皮加蓋鴿舍起火，目前起火原因及賽鴿傷亡數量不明；另受輕傷男子疑為鴿主，確切傷勢及身分也待後續調查。
