快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中山路一處透天5層樓頂加蓋鐵皮鴿舍，今天下午4點左右突起火燃燒，火勢延燒迅速，民眾發現火舌濃煙竄出立即報案，消防局出動6輛消防車到場灌救，直到下午5點火勢完全撲滅，1名男子疑靠近火場搶救，造成眼睛遭濃煙燻傷不舒服被送醫治療，起火原因及損失還有待調查。

由於火災地點就位在頭份鬧區主要幹道上，現場引發人車駐足圍觀，民眾PO網提醒「避開中山路，讓消防車過去救火！」有網友則留言「好恐怖喔，火燒那麼大就在我們家下面的一點點」，還有網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣哦！」、「老闆，烤鴿肉一串！」

消防局表示，現場為5樓RC建築的頂樓鐵皮加蓋鴿舍起火，目前起火原因及賽鴿傷亡數量不明；另受輕傷男子疑為鴿主，確切傷勢及身分也待後續調查。

火災地點就位在頭份鬧區主要幹道上，民眾PO網提醒「避開中山路，讓消防車過去救火！」圖／民眾提供
火災地點就位在頭份鬧區主要幹道上，民眾PO網提醒「避開中山路，讓消防車過去救火！」圖／民眾提供
現場為5樓RC建築的頂樓鐵皮加蓋鴿舍起火，起火原因及賽鴿傷亡數量不明。圖／民眾提供
現場為5樓RC建築的頂樓鐵皮加蓋鴿舍起火，起火原因及賽鴿傷亡數量不明。圖／民眾提供
消防局出動6輛消防車到場灌救，直到下午5點左右火勢完全撲滅。圖／民眾提供
消防局出動6輛消防車到場灌救，直到下午5點左右火勢完全撲滅。圖／民眾提供

頭份 眼睛
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

住宅電氣火災件數占去年近7成 南市消防提醒落實用電安全與居家防火

台南東區住宅火警延燒3房屋...電暖器使用不慎起火 消防局10點提醒

疑電動機車充電起火！頭份透天住宅火災警報器狂響 6人送醫

嘉義白宮易主！神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

相關新聞

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

台北市北投區某溫泉湯屋李姓員工昨帶郭姓女友泡湯後上班，定時呼叫郭女確認狀況，傍晚卻被發現分別倒臥浴池內外，郭女明顯死亡、...

頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」

苗栗縣頭份市中山路一處透天5層樓頂加蓋鐵皮鴿舍，今天下午4點左右突起火燃燒，火勢延燒迅速，民眾發現火舌濃煙竄出立即報案，...

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

南投縣草屯垃圾掩埋場今天傍晚傳出火警，據了解，是場區內的資源回收區起火，南投縣消防局獲報後，已調遣消防車馳援。由於火勢猛...

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

龜山分局於今(9)日下午13時進行春節防搶演練，搶匪事先喬裝老婦人進入農會察看內部情形，再俟機通知外面的男性…

北市公寓起火冒煙1人嗆傷 女住戶坦言「香氛蠟燭引火」遭法辦

台北市中山區中山北路二段137巷內某公寓4樓今早10時許起火，警、消獲報馳援，救出嗆傷的蔡姓男子送醫治療，並於20分鐘內...

棋牌社招牌疑短路冒出火煙…消防員馳援 業者及時用滅火器撲滅未釀災

基隆市1家棋牌休閒館的招牌，今天下午冒出火花和黑煙，消防人員獲報到場時，業者已把火撲滅並灑水降溫。消防人員檢視無復燃等危...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。