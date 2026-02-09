快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區某溫泉湯屋李姓員工昨帶郭姓女友泡湯後上班，定時呼叫郭女確認狀況，傍晚卻被發現分別倒臥浴池內外，郭女明顯死亡、李男送醫不治，檢警今午初步相驗後，預計2月13日下午解剖，進一步釐清死因。

警方調查，46歲李男及46歲郭女昨午3時許一起到北投區某湯屋，李男帶郭女泡湯後開始上班，下午4時許曾到郭女房外，敲門呼叫確認狀況，郭女有回應、無異狀，隨後李男因工作忙碌，請同事經過郭女湯池時幫忙確認其狀況，下午5時許同事敲門無人回應，便通知李男前往查看。

不久後同事發現李男一去不返，再度到郭女湯池查看，開門驚見郭女泡在浴池中，李男也倒臥浴池邊，兩人一動不動，員工嚇得立刻報警求助。

救護人員獲報到場，確認郭女已明顯死亡，未送醫，李男則無呼吸心跳，送往台北榮總急救後，仍於昨晚近7時不治身亡；消防人員在現場以五用氣體檢測器檢驗，未檢出有害氣體超量情況。

據悉，警方介入初步未發現郭女湯屋內無打鬥痕跡，2人也無明顯外傷，湯屋四壁上方與屋頂之間留有空隙保持空氣流通，李男平時有心血管疾病，同事稱其平時也因身體因素不泡湯，郭女則有氣喘，不排除2人因氣溫變化、身體因素休克喪命。

檢警今午3時在台北懷愛館對2人遺體初步相驗，結束後檢方指示2月13日下午解剖，進一步釐清2人死因，家屬暫無意見，遺體暫冰存。

同事發現李男一去不返，到郭女湯池查看，開門驚見郭女泡在浴池中，李男也倒臥浴池邊。圖／讀者提供
同事發現李男一去不返，到郭女湯池查看，開門驚見郭女泡在浴池中，李男也倒臥浴池邊。圖／讀者提供

死亡 遺體 北投 溫泉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／民進黨北市士北選區5現任聯合登記 林延鳳盼破除「一屆魔咒」

影／情侶北投洗溫泉意外逝世 高大成曝「致命因子」：通風不良4秒就會死亡

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

北投湯屋男女倒臥浴室 男OHCA送醫、女明顯死亡案情待查

相關新聞

北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

台北市北投區某溫泉湯屋李姓員工昨帶郭姓女友泡湯後上班，定時呼叫郭女確認狀況，傍晚卻被發現分別倒臥浴池內外，郭女明顯死亡、...

頭份鬧區頂樓加蓋鴿舍火災 網友打趣「晚上有烤肉請不要客氣」

苗栗縣頭份市中山路一處透天5層樓頂加蓋鐵皮鴿舍，今天下午4點左右突起火燃燒，火勢延燒迅速，民眾發現火舌濃煙竄出立即報案，...

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

南投縣草屯垃圾掩埋場今天傍晚傳出火警，據了解，是場區內的資源回收區起火，南投縣消防局獲報後，已調遣消防車馳援。由於火勢猛...

春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

龜山分局於今(9)日下午13時進行春節防搶演練，搶匪事先喬裝老婦人進入農會察看內部情形，再俟機通知外面的男性…

北市公寓起火冒煙1人嗆傷 女住戶坦言「香氛蠟燭引火」遭法辦

台北市中山區中山北路二段137巷內某公寓4樓今早10時許起火，警、消獲報馳援，救出嗆傷的蔡姓男子送醫治療，並於20分鐘內...

棋牌社招牌疑短路冒出火煙…消防員馳援 業者及時用滅火器撲滅未釀災

基隆市1家棋牌休閒館的招牌，今天下午冒出火花和黑煙，消防人員獲報到場時，業者已把火撲滅並灑水降溫。消防人員檢視無復燃等危...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。