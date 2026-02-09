北投湯屋男員工與女友離奇死亡 檢警初步相驗結果曝

台北市北投區某溫泉湯屋李姓員工昨帶郭姓女友泡湯後上班，定時呼叫郭女確認狀況，傍晚卻被發現分別倒臥浴池內外，郭女明顯死亡、李男送醫不治，檢警今午初步相驗後，預計2月13日下午解剖，進一步釐清死因。

警方調查，46歲李男及46歲郭女昨午3時許一起到北投區某湯屋，李男帶郭女泡湯後開始上班，下午4時許曾到郭女房外，敲門呼叫確認狀況，郭女有回應、無異狀，隨後李男因工作忙碌，請同事經過郭女湯池時幫忙確認其狀況，下午5時許同事敲門無人回應，便通知李男前往查看。

不久後同事發現李男一去不返，再度到郭女湯池查看，開門驚見郭女泡在浴池中，李男也倒臥浴池邊，兩人一動不動，員工嚇得立刻報警求助。

救護人員獲報到場，確認郭女已明顯死亡，未送醫，李男則無呼吸心跳，送往台北榮總急救後，仍於昨晚近7時不治身亡；消防人員在現場以五用氣體檢測器檢驗，未檢出有害氣體超量情況。

據悉，警方介入初步未發現郭女湯屋內無打鬥痕跡，2人也無明顯外傷，湯屋四壁上方與屋頂之間留有空隙保持空氣流通，李男平時有心血管疾病，同事稱其平時也因身體因素不泡湯，郭女則有氣喘，不排除2人因氣溫變化、身體因素休克喪命。