住宅電氣火災件數占去年近7成 南市消防提醒落實用電安全與居家防火
台南市消防局統計，去年至今住宅火災件數為21件，其中電氣因素起火為14件，占66.67％；分析起火原因，多與用火用電不當及居家環境堆積雜物有關。消防局呼籲，冬季天氣寒冷，天乾物燥，市民應提高警覺，落實用火、用電安全，避免雜物堆積，降低火災風險。
消防局提醒，電暖爐周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，切記「5不1沒有」：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、電源插座不用不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成火災。
市長黃偉哲表示，從近期住宅火災案例顯示，延長線過載、電線老舊未汰換及住家堆積可燃雜物，都是常見致災因素，不僅提高起火風險，也加快火勢延燒；為防範類似事故再度發生，市民務必落實用火用電安全，保持居家環境整潔，從日常生活做起，才能有效降低火災發生機率。
消防局長楊宗林指出，住宅火災最常見原因為電氣因素及人為疏忽，尤其冬季電暖器及電熱設備使用頻率增加，若電線老化或超載使用，極易引發火災；另居家雜物堆積除助長火勢外，也會阻礙逃生與救援，建議裝設住宅用火災警報器，以爭取寶貴逃生時間。
