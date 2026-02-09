快訊

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

住宅電氣火災件數占去年近7成 南市消防提醒落實用電安全與居家防火

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局統計，去年至今住宅火災件數為21件，其中電氣因素起火為14件，占66.67％；分析起火原因，多與用火用電不當及居家環境堆積雜物有關。消防局呼籲，冬季天氣寒冷，天乾物燥，市民應提高警覺，落實用火、用電安全，避免雜物堆積，降低火災風險

消防局提醒，電暖爐周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，切記「5不1沒有」：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、電源插座不用不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成火災。

市長黃偉哲表示，從近期住宅火災案例顯示，延長線過載、電線老舊未汰換及住家堆積可燃雜物，都是常見致災因素，不僅提高起火風險，也加快火勢延燒；為防範類似事故再度發生，市民務必落實用火用電安全，保持居家環境整潔，從日常生活做起，才能有效降低火災發生機率。

消防局長楊宗林指出，住宅火災最常見原因為電氣因素及人為疏忽，尤其冬季電暖器及電熱設備使用頻率增加，若電線老化或超載使用，極易引發火災；另居家雜物堆積除助長火勢外，也會阻礙逃生與救援，建議裝設住宅用火災警報器，以爭取寶貴逃生時間。

消防局提醒，電暖爐周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，切記「5不1沒有」。記者袁志豪／翻攝
消防局提醒，電暖爐周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，切記「5不1沒有」。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火勢。記者袁志豪／翻攝
台南市東區日前發生一起住宅火災，火調人員調查發現起火原因是用電暖器不慎引起火勢。記者袁志豪／翻攝

火災 用電 風險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／南市消防文賢分隊辦公廳舍新建工程今動土 2028年底完工

台南東區住宅火警延燒3房屋...電暖器使用不慎起火 消防局10點提醒

寒流來襲基隆10℃橙色警戒 消防局提醒注意用電與居家安全

埔里倉庫起火延燒 男屋主卡在二樓冷氣室外機等到消防梯

相關新聞

北市公寓起火冒煙1人嗆傷 女住戶坦言「香氛蠟燭引火」遭法辦

台北市中山區中山北路二段137巷內某公寓4樓今早10時許起火，警、消獲報馳援，救出嗆傷的蔡姓男子送醫治療，並於20分鐘內...

住宅電氣火災件數占去年近7成 南市消防提醒落實用電安全與居家防火

台南市消防局統計，去年至今住宅火災件數為21件，其中電氣因素起火為14件，占66.67％；分析起火原因，多與用火用電不當...

棋牌社招牌疑短路冒出火煙…消防員馳援 業者及時用滅火器撲滅未釀災

基隆市1家棋牌休閒館的招牌，今天下午冒出火花和黑煙，消防人員獲報到場時，業者已把火撲滅並灑水降溫。消防人員檢視無復燃等危...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。