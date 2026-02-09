快訊

桃園電子報

69206
龜山分局於今日下午13時進行春節防搶演練。圖：警方提供

龜山分局於今(9)日下午13時進行春節防搶演練，搶匪事先喬裝老婦人進入農會察看內部情形，再俟機通知外面的男性搶匪持刀闖入龜山區農會行搶，行員面對裡應外合突發狀況非常緊張，但仍能依照平時訓練適時按下警報，分局勤務指揮中心獲報後立即出動線上警網「防搶快打部隊」，8名警力迅速到場逮捕歹徒，龜山分局表示藉著狀況演練提升行員們的應變能力，鑑於春節前夕大筆現金流通大，洽公民眾看見警方在守護自身存款非常安心，大大提升防搶宣導的效果。

69209
搶匪事先喬裝老婦人進入農會察看內部情形，再俟機通知外面的男性搶匪持刀闖入龜山區農會行搶。圖：警方提供

此次防搶演練中，搶匪喬裝老婦人隱藏在提領現金的群眾裡，觀察農會內部警衛、民眾提領大筆現金情形，在選定作案目標後，持槍高喊「搶劫！不要動！」在外的搶匪一併衝進來，夾持民眾威嚇行員交出錢財，警方獲報立刻出動快打警力到場圍捕，其中1名歹徒遭優勢警力逼近並以警技制伏在地；另1名歹徒趁亂騎贓車逃逸，途中遭支援警力攔截制服逮捕，演練圓滿落幕後，民眾抱持熱烈鼓掌。

龜山分局提醒民眾防竊、防搶、防詐騙小撇步，春節期間欲提領大筆現金，除謹慎防範身邊陌生人，最好由親友陪同，此外，警政署打詐儀錶板，民眾可以即時掌握全國詐騙最新動態及案例，警方在春節前後也會針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴等鉅大現金匯流處所，24小時派員加強巡邏確保安全，並規劃攻勢勤務與金融機構建立聯繫管道，強化警民合作動能以確保民眾生命、財產安全，讓轄內居民能夠安心過好年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：春節防搶演練超逼真！龜山警攜手農會強化應變能力 守護民眾紅包錢

農會 春節 老婦
