竹南警強勢掃蕩不法賭博 帶回11人依賭博罪及違反社維法究辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警分局日前接獲情資，稱苗栗縣後龍鎮出現聚賭場所，專案人員昨（8日）持搜索票前往聚賭場所查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，展現執法鐵腕，嚴防不法份子藉節日滋事，全案訊後分依賭博罪及違反社會秩序維護法究辦。

竹南警分局指出，為讓民眾安心歡度春節，維護春節期間治安平穩，積極落實「加強重要節日安全維護工作」，接獲後龍地區有聚賭場所情資後即成立專案小組，並向苗栗地方法院聲請搜索票獲准。

專案人員昨前往查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，現場並查扣麻將2副、四色牌112副、抽頭金960元、賭資共計5990元及監視器主機等相關證物。全案調查後，場主及把風人員涉犯刑法賭博罪，將依法移請檢方偵辦；另查獲賭客9人，將依違反社會秩序維護法裁處。

警方強調，賭博行為易衍生治安問題，警方對任何形式賭博均採取零容忍態度，將持續主動查緝、嚴正執法，並呼籲民眾切勿涉足非法賭博，如發現可疑情事，請即向警方檢舉，共同維護轄區治安與安全。

警方專案人員昨持搜索票前往聚賭場所查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，展現執法鐵腕。圖／警方提供
警方專案人員昨持搜索票前往聚賭場所查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，展現執法鐵腕。圖／警方提供

賭博 賭場 節日
