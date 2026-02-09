竹南警強勢掃蕩不法賭博 帶回11人依賭博罪及違反社維法究辦
苗栗縣竹南警分局日前接獲情資，稱苗栗縣後龍鎮出現聚賭場所，專案人員昨（8日）持搜索票前往聚賭場所查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，展現執法鐵腕，嚴防不法份子藉節日滋事，全案訊後分依賭博罪及違反社會秩序維護法究辦。
竹南警分局指出，為讓民眾安心歡度春節，維護春節期間治安平穩，積極落實「加強重要節日安全維護工作」，接獲後龍地區有聚賭場所情資後即成立專案小組，並向苗栗地方法院聲請搜索票獲准。
專案人員昨前往查緝，當場查獲場主、把風人員及賭客共11人，現場並查扣麻將2副、四色牌112副、抽頭金960元、賭資共計5990元及監視器主機等相關證物。全案調查後，場主及把風人員涉犯刑法賭博罪，將依法移請檢方偵辦；另查獲賭客9人，將依違反社會秩序維護法裁處。
警方強調，賭博行為易衍生治安問題，警方對任何形式賭博均採取零容忍態度，將持續主動查緝、嚴正執法，並呼籲民眾切勿涉足非法賭博，如發現可疑情事，請即向警方檢舉，共同維護轄區治安與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。