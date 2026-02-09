聽新聞
北市公寓起火冒煙1人嗆傷 女住戶坦言「香氛蠟燭引火」遭法辦
台北市中山區中山北路二段137巷內某公寓4樓今早10時許起火，警、消獲報馳援，救出嗆傷的蔡姓男子送醫治療，並於20分鐘內撲滅火勢，清查發現住戶林女點香氛蠟燭後入睡，燭火引燃雜物起火，林女驚醒逃出無大礙，但遭依公共危嫌罪嫌送辦。
台北市消防局表示，今早10時2分獲報，中山北路二段137巷公寓4樓起火冒煙，派員前往撲救，起火戶稱屋中無人，旋即射水滅火，火勢於10時20分撲滅，過程中將1名年約70歲男子送醫治療。
據悉，居住公寓4樓起火戶的22歲林姓女子，稱今早點燃香氛蠟燭後入睡，睡到一半聞到燒焦味驚醒，發現屋中出現火勢便奪門而出，報警求助；75歲蔡姓男子是同樣居住公寓4樓不同戶的居民，因遭濃煙嗆傷，送往台北馬偕醫院治療，無生命危險。
警方表示，全案初查疑似林女使用香氛蠟燭不慎引火，導致人員受傷，詢後將依公共危險罪嫌將林女移送台北地檢署偵辦。
