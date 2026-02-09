影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑員警口氣不佳；警方未理會告知規定製單舉發；依道路交通管理處罰條例可罰至少300元，以一杯50元計可買6杯飲料。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片地點在左營區華夏路939號前，只見車主昨天下午1時49分將賓士違停在紅線，被人檢舉後，員警到場取締。

只見影片中的賓士車主因不滿警方執意開單，對員警大小聲，並質疑警方口氣不佳，但警方告知相關權利後，仍依法開單舉發。