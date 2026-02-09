快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑員警口氣不佳；警方未理會告知規定製單舉發；依道路交通管理處罰條例可罰至少300元，以一杯50元計可買6杯飲料。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片地點在左營區華夏路939號前，只見車主昨天下午1時49分將賓士違停在紅線，被人檢舉後，員警到場取締。

只見影片中的賓士車主因不滿警方執意開單，對員警大小聲，並質疑警方口氣不佳，但警方告知相關權利後，仍依法開單舉發。

轄區左營警分局表示，當天下午林姓男子（43歲）開賓士車在劃設紅線的路段違規臨時停車，警方依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車」，依法製單舉發，可罰300元至600元。

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停買飲料遭人檢舉，警方到場取締。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停買飲料遭人檢舉，警方到場取締。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停買飲料遭人檢舉，警方到場取締。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停買飲料遭人檢舉，警方到場取締。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

飲料 影片 車主
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

影／淡水豪車違停男子昏睡7小時 員警救人卻搜出「絕命毒師」咖啡包

電信業搶攻電動車充電

Mercedes-Benz 一鍵搞定全台補電！台灣賓士「充電漫遊」上路 三年 7 折優惠同步開跑

相關新聞

北市信義區工安意外！工人12樓墜落7樓鷹架 意識清楚送醫急救

台北市信義區和平東路3段某建案工地發生工安意外，64歲工人林姓男子今上午9時許施工時，從12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。