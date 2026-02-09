宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點
宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現53歲劉男，兩人身上多處被燒成焦黑，送醫不治。縣消防局今展開調查，1樓林男房間疑似起火點，床尾碳化嚴重，已採證送消防署鑑定。
這場火燒得相當快速，調查初步排除人為縱火，至於1樓後方的廚房瓦斯桶完好、門口騎樓雖有停放電動機車遭波及，研判也非冒火之處；從碳化程度來看，起火點疑似在69歲林姓男子房間，尤其位於彈簧床的尾端處，碳化情況十分嚴重。
調查發現昨晚火災當下，行動不便的林男想要逃離火場，人已經步出房間，一隻腳跨進後方的廚房門口，卻不支倒臥在地，被大火燒到全身多處焦黑，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救不治。
根據附近鄰居表示，發生火警當下，聽到類似氣爆的爆炸聲，隨後很快起火，陷入全面燃燒，造成兩名租屋的男房客來不及逃生， 另一名死者是53歲劉男除草工，倒臥3樓，來不及逃出。縣消防局已拍照採集殘跡證物，送消防署鑑定釐清起火原因。
