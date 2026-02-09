快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>市民宅火警，不幸造成2名房客命喪火海，1樓被燒得十分嚴重且多處呈現碳化，初步研判起火點位於1樓<a href='/search/tagging/2/房間' rel='房間' data-rel='/2/186010' class='tag'><strong>房間</strong></a>。圖／民眾提供
宜蘭市民宅火警，不幸造成2名房客命喪火海，1樓被燒得十分嚴重且多處呈現碳化，初步研判起火點位於1樓房間。圖／民眾提供
宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現53歲劉男，兩人身上多處被燒成焦黑，送醫不治。縣消防局今展開調查，1樓林男房間疑似起火點，床尾碳化嚴重，已採證送消防署鑑定。

這場火燒得相當快速，調查初步排除人為縱火，至於1樓後方的廚房瓦斯桶完好、門口騎樓雖有停放電動機車遭波及，研判也非冒火之處；從碳化程度來看，起火點疑似在69歲林姓男子房間，尤其位於彈簧床的尾端處，碳化情況十分嚴重。

調查發現昨晚火災當下，行動不便的林男想要逃離火場，人已經步出房間，一隻腳跨進後方的廚房門口，卻不支倒臥在地，被大火燒到全身多處焦黑，救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救不治。

根據附近鄰居表示，發生火警當下，聽到類似氣爆的爆炸聲，隨後很快起火，陷入全面燃燒，造成兩名租屋的男房客來不及逃生， 另一名死者是53歲劉男除草工，倒臥3樓，來不及逃出。縣消防局已拍照採集殘跡證物，送消防署鑑定釐清起火原因。

宜蘭市民宅火警，不幸造成2名房客命喪火海，1樓被燒得十分嚴重且多處呈現碳化，初步研判起火點位於1樓房間。圖／民眾提供
宜蘭市民宅火警，不幸造成2名房客命喪火海，1樓被燒得十分嚴重且多處呈現碳化，初步研判起火點位於1樓房間。圖／民眾提供
民宅火警的騎樓雖停放電動機車，研判並非起火點。圖／民眾提供
民宅火警的騎樓雖停放電動機車，研判並非起火點。圖／民眾提供

房間 廚房 宜蘭 火災
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「保密例外」榮獲東京國際影展評審團特別獎 宜蘭縣府表揚陳莉璇

台南城西掩埋場近1年來4度起火 今再傳火警...燒雜草及廢棄物

宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：農曆春節前拍板

宜蘭民宅火警釀兩死！男租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

相關新聞

北市信義區工安意外！工人12樓墜落7樓鷹架 意識清楚送醫急救

台北市信義區和平東路3段某建案工地發生工安意外，64歲工人林姓男子今上午9時許施工時，從12樓外側鷹架跌落至7樓外側鷹架...

影／高雄賓士駕駛違停紅線買50嵐 怨警口氣不佳仍吞罰

林姓男子昨天下午駕賓士車在高市華夏路紅線違停，至50嵐店前買飲料遭人檢舉，警方到場取締，林不滿「買個飲料卻被開單」，質疑...

宜蘭暗夜火警釀2租屋客亡！1樓床尾碳化嚴重 研判應為起火點

宜蘭市延平路昨天深夜發生民宅火警，火勢延燒迅速，救火人員在1樓發現69歲行動不便的林姓男子倒臥失去心跳，隨後又在3樓發現...

影／駕駛不見了！彰化BMW百萬名車倒栽蔥水溝 肇事畫面曝光

彰化縣大村鄉新興巷8日被人發現1輛BMW白色轎車「倒栽蔥」在路旁水溝，民眾拍下影音還說「這裡不能停車哦」，引發網路熱議，...

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

農曆春節將至，嘉義縣警察局今天上午在警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」回饋活動，現場有14名熱心業者與25名計畫...

北市信義區工安意外！ 工人重心不穩 自12樓墜至7樓送醫

台北市信義區一處工地今天發生工安意外，警消獲報到場處理發現，林姓工人誤以為鷹架有設扶手而攙扶，不慎從12樓外側鷹架跌落至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。